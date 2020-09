LISTA: Här är allsvenskans tio bästa anfallare – Pettersson inte i topp: "En riktig klassgubbe"

Notera att på listan finns endast spelare som tillhör en allsvensk förening, det vill säga inte spelare som har utvecklingsavtal från elitserieklubbar. Man vet aldrig vet hur mycket de kommer vara tillgängliga och blir således väldigt svåra att räkna på.

10. Gustav Backman, Falu BS

Nyförvärvet från Boltic är inte direkt någon Lucky Luke som får iväg skotten snabbare än sin egen skugga, men när han väl har laddat på – då skjuter Gustav Backman för att döda. 25 mål i fjol och spelar nu i ett bättre lag. Ska vi säga 35 påsar varav 20 är på fasta?

9. Tim Stjernström, Rättvik

En spelare som väl egentligen gått lite under radarn under ett par säsonger. Men i samband med att Rättvik har flyttat fram sina positioner i allsvenskan har även Tim Stjernström gjort det individuellt. Väldigt komplett anfallare som smällde in 31 kassar i fjol, och det är väl en hel del som talar för att det blir minst lika många denna säsong.

8. Tobias Engstrand, UNIK

Det går inte att se förbi att Engstrand ifjol gjorde 36 (!) mål i ett lag som behövde kvala sig kvar i allsvenskan. Det mystiska med Engstrand är att man ibland inte ser honom så mycket under matchen, sedan går man och köper en korv med bröd och vips så har han smällt dit två medan man var borta. Nä, han ska egentligen inte spela Uppsalabandy i en röd tröja, den ska vara blåsvart.

7. Felix Callander, Gripen Trollhättan

Kanske en skräll för många att Callander är så högt upp på listan, men det här är en spelare jag tycker är väldigt intressant. Visst, det är ett nyförvärv och man vet ju aldrig vilken roll ett nyförvärv får i nya laget, men jag utgår ifrån att han blir forward även i Gripen. Lossnade inte helt i Vänersborg, men i rätt omgivning och med rätt bollar att jobba med tror jag att Callander kan vara i den absoluta skytteligatoppen när vi summerar serien. Bra skridskoåkning och ett riktigt vasst skott.

LÄS ÄVEN: Callanders sköna nystart – efter tunga året: "Många fattar inte vad en psykolog kan göra"

6. Johan Koch, Gripen Trollhättan

Alla vet nog att en Johan Kock i form är en riktigt bra elitseriespelare. Är bara ambitionen där, vilket jag ändå tror eftersom han ändå väljer att spela vidare, så tror jag det kommer hagla poäng från honom i vinter. Lite oklart kring vilken roll den comebackande veteranen kommer ha när serien väl drar igång, men oavsett får försvararna se upp. Hur många Eklind-assists till Koch kommer dyka upp på Elitrapport, tro?

5. Adam Rudell, Åby/Tjureda

Blev klar för Åby/Tjureda igår och det är klart att det är en klassvärvning av smålänningarna. Lite trollgubbevarning är det över Rudell, det kan komma mål och fräcka dragningar lite från ingenstans ibland. 18 mål på 25 elitseriematcher i bottenlaget Frillesås förra säsongen, det är ändå starka papper. Finns bara uppsidor här förutom den klassiska "Rudellförbannelsen". Det har inte alltid gått kanon för klubbarna han tillhört. Milt sagt.

4. Christoffer Norin, Lidköpings AIK

Kanske inte urtypen man tänker på när man hör benämningen forward. Har väl spelat på de flesta positioner under sin karriär, främst i elitserien. I fjol blev det 32 mål och en tredjeplats i skytteligan från sin offensiva position i LAIK. Det säger en del när man även gör ett bra jobb defensivt i matcherna.

3. Johan Sundquist, Kalix

Gjorde bra med mål under Kalix fem år i elitserien under 2010-talet. Många trodde nog att det skulle bli en flytt söderut när Kalix åkte ur. Sundquist har dock blivit kvar i norr och har lidit av skador och hjärnskakningsproblem senaste säsongerna. En skadefri Sundquist är dock en riktig klassgubbe i den här serien. Ruggigt skott och när han väl spelar känns det som att han bär Kalix på sina axlar.

LÄS ÄVEN: Sundquists ovissa framtid – efter femte hjärnskakningen: "Man känner sig liten och försvarslös"

2. Jonas Pettersson, Ljusdal

Man kan inte säga att Jonas Pettersson, som är tillbaka i Ljusdal efter en säsong i Broberg, ser mycket ut för världen när han åker runt på planen. Åker inte fortast, skjuter inte hårdast, dribblar inte bäst. Däremot är han väldigt smart i allt han gör. Har vunnit allsvenska skytteligan varenda gång han har agerat forward i serien.

1. Niklas Eriksson, Katrineholm

Som jag skrev även i mitt säsongstips så är Niklas "Messi" Eriksson en spelare som till skillnad från andra namn på denna lista kan skaka fram en hel del på egen hand. Det är en egenskap jag verkligen gillar. Har en fruktad skridskoåkning och är det inte så att han även utvecklat skottet på senare år?