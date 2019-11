Lista: Hälsingland går mot trenden – 100 procent män på kommunernas toppjobb: "I mina ögon har det ingen betydelse"

En kartläggning som Dagens Samhälle gjort visar att det blivit allt vanligare att kvinnor får jobbet som kommunchef, det högsta tjänstemannajobbet i en kommun.

1995 var knappt var tionde kommunchef, eller kommundirektör som det kallas i vissa kommuner, kvinna. Nu har det ökat till fyra av tio, 43 procent.

– Jag tror att vi kommer nå fifty-fifty ganska snart. Det har ju gått rasande fort de senaste åren, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå och ordförande i Kommundirektörsföreningen till Dagens Samhälle.

Men den trenden verkar inte ha nått Hälsingland. I samtliga sex kommuner innehas kommunchefsjobbet av en man.

Söderhamn: Patrik Jakobsson, som efterträdde Per Granath tidigare i höstas.

Ovanåker: Christer Engström, som går i pension i december och efterträds av Fredrik Pahlberg.

Bollnäs: Anders Johansson, som efterträdde Kjell Öhrström 2014.

Hudiksvall: Bengt Friberg, som efterträdde Lennart Borgsten 2011.

Ljusdal: Nicklas Bremefors, som efterträdde Kerstin Hassner 2009.

Nordanstig: Fredrik Pahlberg, som slutar i december för att bli kommunchef i Ovanåker. Hans efterträdare är ännu inte utsedd, men det kan bli en kvinna. Evalinda Grensman är en av tre kandidater som återstår i rekryteringsprocessen, övriga två är män.

Det ser likadant ut i resten av Gävleborg.

Ockelbo: Lars Sjödin.

Gävle: Göran Arnell.

Sandviken: Pär Jerfström.

Hofors: Jonatan Alamo Block.

Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall och ordförande för Hälsingerådet, tycker det är positivt att könsfördelningen bland kommuncheferna jämnat ut sig i landet. Att så inte är fallet i Hälsingland tror han beror på rena tillfälligheter.

– Jag tror inte att det finns någon baktanke från någon kommuns sida. Det hade lika gärna kunnat vara sex kvinnor, säger han.

Är det ett problem att det inte finns några kvinnliga kommunchefer i Hälsingland?

– I mina ögon har det ingen betydelse om det är en man eller kvinna. Det är lämpligheten vid rekryteringstillfället som avgör vem som får de här uppdragen, säger Mikael Löthstam.

Han anser inte att kvinnor har svårare att få kommunala chefsjobb i allmänhet.

– Jag kan bara uttala mig för Hudiksvalls kommun och här har vi många kvinnliga chefer på olika nivåer i den kommunala verksamheten, säger Mikael Löthstam.

Historiskt sett har det funnits några kvinnor även på kommunchefsposterna i Hälsingland. De senaste tio åren är de tre till antalet.

Kerstin Oremark var kommunchef i Nordanstig 2009-2011.

I Söderhamn var Marie Nordmark kommunchef 2008-2010. Hon efterträddes av Margareta Högberg, kommunchef 2011-2017.

Marie Nordmark försökte sig på en comeback tidigare i år och sökte jobbet efter Per Granath. Hon var en av två slutkandidater till tjänsten men föll på målsnöret. Efteråt fick Söderhamns kommunalråd John-Erik Jansson (C) ta emot skarp kritik för att internt under rekryteringsprocessen ha framfört argument om att kvinnor har svårt att hantera konflikter med andra kvinnor. Han bad senare om ursäkt för det uttalandet.