LISTA: Föreningarna som söker krisstöd hos kommunen: "Annars kommer vi bli tvungna att lägga ner"

Kommunen har tagit fram ett stabiliseringspaket för föreningar som har drabbats ekonomiskt under den rådande pandemin. Totalt har det nu kommit in 17 ansökningar från olika föreningar för perioden 12 mars till 31 oktober.

Kommunens tjänstemän ska gå igenom alla ansökningar och sammanställa ett underlag som politikerna i kultur- och samhällsservicenämnden ska ta ställning till senare.

Här är alla föreningar som har sökt krispengar:

Broberg Söderhamn Bandy IF

Föreningen skriver i sin ansökan att de har en förlorad nettointäkt på 837 956 kronor och att de därför nu ansöker om ekonomiskt stöd.

I ansökan framgår det också att föreningen under den här aktuella perioden har fått 56 000 kronor i stöd från Riksidrottsförbundet.

Söderhamnsortens ryttarförening

Som följd av pandemin har föreningens uthyrning på deras vandrarhem nästan helt stannat av och dessutom har de inte kunnat arrangera någon bilbingo i år. Intäktsbortfallet bedöms bli närmre 300 000 kronor. Föreningen har planerat in fler försäljningsaktiviteter men tror att underskottet ändå kommer bli cirka 200 000 kronor.

Därför ansöker de nu om ekonomiskt stöd hos kommunen i form av att kommunen efterskänker föreningen 6 månaders hyra. "Detta skulle på ett avgörande sätt hjälpa vår förening att även fortsättningsvis kunna bedriva den verksamhet som vi har gjort sedan 1974", står det i ansökan.

Marma IF

Föreningen fick ställa in årets bilbingo och det är deras största intäkt på året. "Det innebar att vi förlorade mellan 80 000 - 90 000 kronor till vår lilla fotbollsförening i Marma", skriver de i sin ansökan.

Föreningen gick också miste om cirka 30 000 kronor när sista april och midsommarfirandet ställdes in. Även deras poolspel för ungdomar ställdes in, och där brukar föreningen få in 20 000 kronor.

Söderhamns UIF (SUIF)

Föreningen ansöker om 150 000 kronor från kommunens stabiliseringspaket för att kompensera för delar av de uteblivna nettointäkterna.

Föreningen förlorade en extraintäkt när Strömningsleken ställde in, ett flertal tävlingar och läger har ställts in och antalet gästspelare från andra länger har begränsats på grund av pandemin. Även om tävlingarna har kommit igång under hösten har begränsningen på 50 personer i publiken inneburit förlorade intäkter i både entréer och servering.

Forsbacka Sportklubb

Den 50-års jubilerande föreningen har tappat flera inkomster under pandemin, som till exempel uthyrning av lokal, medlemsavgifter och valborgsfirande.

Totalt handlar det om förluster på 45 000- 50 000 kronor. "Vi önskar ekonomiskt stöd för dessa förlorade inkomster annars kommer vi bli tvungna att lägga ner föreningen."

Föreningen Radio Oscar

"Det ekonomiska läget för Radio Söderhamn börjar se bekymmersamt ut. Detta på grund av uteblivna reklamintäkter direkt kopplade till pågående coronapandemin", står det i ansökan till kommunen. Föreningen behöver ungefär 30 000 kronor. "Annars ser det ut som om Radio Söderhamns röst i etern tystnar efter 14 år".

Flygmuseet

Flygmuseet drivs av F15 Kamratförening. Museet har hållit stängt ett flertal månader och tappat ungefär hälften av sina besökare i år.

Man har även förlorat pengar när man inte har kunnat ha igång flygsimulatorn i samma utsträckning som vanligt. De ber kommunen om hjälp med ett par hyresavier på totalt 57 500 kronor.

Sandarne SIF

Föreningen har i många decennier arrangerat ett valborgsfirande. De senaste tre åren har firandet gett föreningen en nettointäkt på 30 000 kronor. I år kunde de på grund av pandemin inte arrangera ett firande och ansöker därför om 30 000 kronor från kommunen.

Söderhamns FF

Föreningen ansöker om bidrag på 129 098 kronor av kommunen. Föreningen har tvingats ställa in en del evenemang, de har tappat intäkter från uthyrningen av Dina-hallen men framförallt har föreningen tappat sponsorintäkter.

Söderhamn Ljusne Hockey Club

Föreningen har tappat intäkter till följd av coronapandemin.

"Likviditetsmässigt är situationen oerhört ansträngd, vi saknar 200-250 000 kronor, vi riskerar ej att kunna betala våra löpande kostnader såsom media, försäkringar med mera", står det i ansökan till kommunen.

Söderhamns Bridgesällskap

Föreningen har inte kunnat ha någon verksamhet under pandemin och därför heller inga intäkter. Medlemsavgifterna går huvudsakligen till riksförbundet. "Normalt sett går föreningen runt ekonomiskt och är därför inte beroende av kontinuerligt stöd för verksamheten. Det är bättre den går till föreningar som har behovet, men just nu skulle vi vilja kunna åtnjuta någon form av ekonomiskt stöd för att kunna behålla vår lokal". Föreningen har månadskostnader på cirka 6 500 kronor och ber nu om hjälp med hyran.

Ljusne Folkets Hus förening

Föreningen har inte haft någon inkomst under 2020 när det gäller uthyrning och evenemang. I ansökan redovisar de sina inkomster för 2017-2019 och inkomsterna varierar mellan drygt 300 000 kronor till drygt 490 000 kronor.

Trönö IK

Föreningen redovisar förlorade nettointäkter på 106 000 kronor. Det efter att man har tvingats ställa in midsommarfirande, poolspel i fotboll, idrottens dag, Sockenrocken och fått genomföra UDM-finaler i fotboll utan publik.

Så här skriver föreningen om det årliga midsommarfirandet: "Evenemanget har arrangerats i mer än 20 år och har i genomsnitt genererat över 50 000 kronor i vinst per år".

PHIDR

Föreningen PHIDR, som driver Dansplats Skog, ansöker om 96 250 kronor. Under året har de fått ställa in en residens med ett danskompani.

Mo hembygdsförening

Föreningen redovisar förlorade intäkter på 18 000 kronor under året. Den största delen är försäljningen av böcker som man brukar ha på marknader, byvandring och kyrkvandring.

Söderhamns gymnastikförening

Föreningen söker bidrag för inställd tävling i våras. Tävlingen beskrivs som en stor inkomstkälla för föreningen. "Förra årets vinst blev ca 100 000 kronor och vi budgeterade inför 2020 med samma summa i år", står det i ansökan.

Söderala bygdegårdsförening

Under pandemin har uthyrningarna varit näst intill obefintliga, skriver föreningen. Under våren fick föreningen ställa in flera aktiviteter som filmkvällar, loppis och sista aprilfirandet. De ansöker nu om bidrag för att kunna fortsätta driva och underhålla bygdegården.

IOGT-NTO 152 Söderhamn

Föreningen ansöker om 32 042 kronor från stabiliseringspaketet. De förlorade intäkterna ligger i olika arrangemang, servering och hyresintäkter.