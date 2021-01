Lista: De betalar ut mest stöd till föreningslivet – se siffror för din kommun

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt siffror om hur mycket lokalt aktivitetsstöd, så kallat lok-stöd, som betalats ut till idrottsföreningar i respektive kommun i Gävleborg, fördelat per invånare.

Förenklat kan man säga att ju mer livskraftigt föreningsliv och ju fler idrottsaktiva ungdomar det finns i en kommun desto mer stöd betalas ut.

Lok-stödet kan därmed användas som ett mått på hur välmående idrotts- och föreningslivet i respektive landsdel är.

Det anser åtminstone Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

– Stödet speglar de socioekonomiska skillnader som finns. Ungas möjlighet att idrotta och själva idrottandet är inte lika i hela Sverige, säger han.

I till exempel storstadskommunerna Danderyd och Lomma ligger det utbetalda lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar på över 100 kronor per invånare, enligt siffror från kommundatabasen Kolada. I de små landsbygdskommunerna Bjurholm och Storfors ligger stödet på under tio kronor per invånare.

– Deltagandet är mer utbrett i välmående kommuner. Det finns fler föreningar och mer aktiva föräldrar. Genom att inte vilja rikta stödet, så viktar man det i praktiken till de här kommunerna, säger Johan R Norberg.

I Hälsingland pendlar stödet per invånare mellan 27 kronor i Nordanstig och som mest 54 kronor i Hudiksvalls kommun. Det är också den enda hälsingekommunen som ligger över rikssnittet.

Enligt Johan R Norberg är lok-stödet det största och förmodligen viktigaste bidraget som idrottsföreningarna får.

Därför är det också problematiskt att stödet, som det är utformat i dag, i praktiken blir snedvridet.

– Det faktum att lok-stödet är neutralt innebär i praktiken att mest pengar går till kommuner med bra förutsättningar för idrottande, medan kommuner med stora sociala problem får mindre, säger Johan R Norberg.

En bidragande faktor är att idrottsdeltagande i olika delar av samhället är olika högt.

Idrotts- och föreningsengagemanget är ofta högt i kommuner som också ligger högt på den sociala skalan. Lite förenklat brukar Johan R Norberg konstatera att det är störst i "villakommuner" i närheten av större städer.

– Bland villafamiljer med bil och föräldrar med akademisk utbildning mår barn- och ungdomsidrotten bäst. Kommer man längre ner på den sociala skalan, bland ensamstående föräldrar utan bil eller som bor i hyresrätter sjunker deltagandet, säger han.

Enligt Johan R Norberg gynnar stödet också vissa typer av idrotter mer än andra. Framför allt lagidrotter som till exempel fotboll, där det krävs många medlemmar.

– Medan till exempel individuella idrotter som till exempel judo, där man tränar i mindre grupper och dessutom inte tävlar så många gånger per säsong inte kan få lika mycket bidrag, säger Johan R Norberg och fortsätter:

– I praktiken gynnar stödet killar före tjejer, lagidrott före individuella idrotter och socioekonomiskt starka grupper före andra.

Egentligen är det inte stödet i sig som är problemet, förklarar han. Eftersom det är neutralt utformat (alla idrottsföreningar får exakt lika mycket per deltagande ungdom och aktivitet) speglar det bara samhället i stort.

– Vill vi att idrotten ska vara lika tillgänglig för alla måste vi fundera ett varv till. Som det är i dag krävs det att man har tur att växa upp i rätt kommun med rätt föräldrar för att få goda möjligheter att utöva idrott, säger Johan R Norberg, och ställer en retorisk fråga:

– Hur många duktiga elitidrottare går vi miste om för att de aldrig får chansen på grund av att de saknar förutsättningar?

Ideella initiativ som Fritidsbanken, som lånar ut idrottsutrustning gratis så att fler ska kunna testa olika idrotter, hyllas av Johan R Norberg.

Överlag har det blivit allt viktigare med insatser som sänker den ekonomiska tröskeln in till idrotten, anser Johan R Norberg. Enligt honom har det nämligen blivit dyrare för barn och unga att idrotta de senaste 20 åren.

– Det har blivit mer av en plånboksfråga i dag, säger han.

Den ökande professionaliseringen av barn- och ungdomsidrott har gjort att kringkostnaderna ökat, hävdar Johan R Norberg.

Allt ifrån större saker som att aktiva förväntas vara med och betala för träningsläger, till enklare saker som att det inte längre räcker med den billigaste utrustningen – utan att det helst ska vara speciella märkesvarianter – gör att tröskeln in till idrotten höjs.

Att riskera att behöva tacka nej till extra aktiviteter eller att inte ha råd med samma utrustning som andra barn kan bli ett hinder. Dels för barnen själva att vilja idrotta, dels att föräldrar drar sig för att ens få sina barn att börja.

– Det finns många som inte kan ha sina barn i idrotten när det blir en sådan här utveckling.

Vad kan man göra åt det här?

– Ibland brukar jag säga att det är segregationen i samhället som måste åtgärdas, och då skulle även det här problemet lösas.

Fakta: Lok-stöd

Förkortningen "LOK" står för statligt lokalt aktivitetsstöd och betalas ut till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Ansökan om stöd sker till Riksidrottsförbundet, som även sköter utbetalningarna. Idrottsföreningar kan också få aktivitetsbidrag från sin hemkommun, där respektive myndighet beslutar om hur stödet ska vara utformat.