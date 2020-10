Lions räddar verksamheten för Majblommeföreningen – gåva på 75 000 kronor ska gå till behövande barn i Hudiksvall

När försäljningen av majblommor i våras ställdes in på grund av coronapandemin riskerade behövande barn i fattiga familjer i Hudiksvall bli utan föreningens bidrag. Men då ryckte en annan förening i Hudiksvall in.

– Pengarna har nu glädjande kommit in från annat håll, berättar Charles Sundström i Majblommans lokalförening i Hudiksvall.