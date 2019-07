Levande folktro: De osynliga på Råbergsvallen

"En solig söndag i augusti 2014 befann jag mig ute i skogen i närheten av Råbergsvallen, strax söder om Delsbo, för att plocka ihop så mycket blåbär att det skulle räcka för ett helt år framåt. Kvällen innan hade jag tillbringat hos vänner med god mat, sång och en del vin långt in på natten. Jag kände mig lite stolt över att jag ändå hade lyckats ta mig ut i skogen under förmiddagen. Blåbär var det gott om och hink efter hink fylldes till brädden. Ju längre dagen led desto varmare blev solen och min kropp började så sakta komma ihåg hur gårdagen sett ut.

Runt omkring mig hördes röster som pratade, skrattade och sjöng, kor som råmade och bjällror som slog.

Jag bestämde mig för att lyssna på signalerna och ta en lite längre paus för att vila och dricka någonting. Jag letade mig in under det vida grenverket på en stor gran för att få skydd från den gassande solen. Nu kände jag plötsligt hur trött min kropp var. Så fort jag lagt mig ner och lutat huvudet mot min ryggsäck så försvann jag in i John Blunds värld.

Plötsligt vaknade jag med ett ryck. Det hade börjat skymma och luften var en aning fuktig och kall. Herregud hur länge har jag sovit? Då lade jag märke till något oväntat. Runt omkring mig hördes röster som pratade, skrattade och sjöng, kor som råmade och bjällror som slog. Med ens blev jag klarvaken. Jag satte mig upp och kikade ut mellan grenverken. Utanför syntes ingenting annat än träd och blåbärsris.

En aning förvirrad tog jag stöd av ryggsäcken och reste mig upp. Rösterna och djuren verkade röra på sig och kom allt närmare. När som helst borde de komma fram ur skogen och förbi den gran jag befann mig under. Med en viss tvekan tog jag ett par steg fram. Fortfarande inte en enda levande själ, varken människa eller djur. Men sorlet var kvar, starkare än någonsin. En orolig känsla började att växa i magen. Vad var det som hände?

Med ett fast grepp om det ena bandet på ryggsäcken slet jag den till mig och drog upp den på ryggen. Runt omkring mig fortsatte sorlet av röster och djur. Här ville jag inte vara kvar en enda minut till!

Det var den vackraste melodin jag hört och jag ville för allt i världen inte att den skulle ta slut. För någon sekund glömde jag tid och rum och bara blundade och lyssnade på den trolska melodin.

Jag tittade mot plasthinkarna ett par meter ifrån mig, som vid det här laget nästan alla var fyllda med bär. Hur ska jag få med mig dem? tänkte jag samtidigt som jag spanade ut i skogen omkring mig. Efter några sekunder beslutade jag mig för att lämna kvar dem för att hämta dem senare.

Ett tvekande steg framåt. Då hördes plötsligt en melodi. En sång så vacker och len. Orden, om det nu var ord, var av något slag som jag tidigare aldrig hört förut och jag frös till som förtrollad. Vem är det som sjunger och om vad? Det lät som ljusa, spröda kvinnoröster ackompanjerade av något som påminde som en flöjt. Min tidigare ångest var nu som bortblåst och jag kände mig varm i hela kroppen. Det var den vackraste melodin jag hört och jag ville för allt i världen inte att den skulle ta slut. För någon sekund glömde jag tid och rum och bara blundade och lyssnade på den trolska melodin.

Kan det ha varit någon form av väsen som passerade mig den kvällen? Vittra sägs ju många ha sett där ute. Åtminstone förr i världen

Men så tystnade den lika plötsligt som den kommit, och med ens försvann även ljudet av koskällor. Det blev knäpptyst i skogen. Endast vinden susade i löven. Oron kom genast tillbaka. Utan tvekan gick jag snabbt tillbaka till bilen en knapp kilometer bort. Med en rivstart for jag iväg hemåt mot Delsbo. Under hela färden satt jag och darrade som ett asplöv.

Först när jag kommit hem tittade jag på klockan. Det jag upplevt måste ha skett någon gång mellan tio och tolv på kvällen. Det betyder att jag måste ha sovit över sex timmar under granen! Det blev ingen sömn mer den natten.

Fortfarande har jag ingen vettig förklaring till vad det var som jag var med om där ute i skogen i slutet av augusti. Jag har googlat, letat på bibliotek och försynt frågat några av mina närmaste vänner – men än har inget trovärdigt svar framkommit.

Kan det ha varit någon form av väsen som passerade mig den kvällen? Vittra sägs ju många ha sett där ute. Åtminstone förr i världen. Och kor sägs de ju ha också. I en gammal bok från Järvsö har jag funnit en likande historia om en valljänta som befann sig i skogarna i närheten av Pervallen, som faktiskt ligger ganska nära den plats jag befann mig på, fast i Järvsö socken. Hon var ute med några getter i skogen när hon fick höra sång och kor med bjällror som gick förbi henne utan att hon såg någonting. Till bokens författare säger hon att hon tror att det är trollen som gått förbi henne och mot Delsbo."