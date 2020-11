Leo är teaterapan som rullade in till sportredaktionen på en truck: "Jag trivs allra bäst med livesändningar"

Till viss del kom yrkesvalet att präglas av en ödets nyck.

Den första gången som en ung Leo Hägglund sökte sig till Ljusnan så var det för ett längre vikariat som vaktmästare.

– Jag pysslade med allt möjligt och höll ordning i tryckeriet, säger Leo, en rastlös själ ("det har jag efter farsan") som satsade hyggligt hårt på hockey och samtidigt lade energi på olika roller i uppsättningar av Bollnäs Teaterverkstad.

– Jag har alltid haft fötterna i två olika världar, den ena i det estetiska med teatern och den andra i sportens värld. Mina tankar om framtiden den där sommaren var att antigen läsa till journalist eller studera historia, för att bli professor eller åtminstone lärare, berättar Leo Hägglund.

En dag på trucken avslöjade han sina planer för dåvarande sportchefen Tomas Froms – och fick ett första testuppdrag några timmar senare.

– Det var en damfotbollsmatch i Kilafors, det funkade bra och jag insåg direkt att det kanske var det här jag skulle hålla på med. Sedan gnetade jag på några år innan jag blev fast anställd. Jag såg faktiskt min första bandymatch vintern 2003, det har blivit några fler sedan dess.

Teaterbiten tynade bort, men hockeyn hängde med länge i moderklubben Bollnäs IS och senare Alfta GIF.

– Jag hade väl en tro på att nån gång spela i division 1, men kom inte längre än till ett förkval med Alfta (mot HHC). Kanske finns det en grundtalang för ettan, men jag har inte talang alls för den självdisciplin att träna så hårt som krävs. Jag har fått nöja mig med en lagom nivå, och ger det en sista chans i år med Alftas nystartade gubbgäng i division 3, säger Leo Hägglund, som gillar nya utmaningar i ett ständigt föränderligt jobb.

– Jag har ju haft min skola här på Ljusnan och helahälsingland.se. Jag fick vara med och lära mig hantverket från grunden, strax innan den värsta digitaliseringen. Det enda jag kan sakna är väl att det hade varit skoj att uppleva studentlivet också, säger Hägglund – som de senaste åren skapat sig en vass profil både som programledare och kommentator vid livesändningar.

– Den bästa perioden var under Bandypuls uppbyggnad, när vi ägde bandyn och åkte landet runt och sände matcher. Just livesändningarna har varit ett jättelyft, vi kunde ha ännu mer av den varan. Jag trivs så bra och är bekväm i den situationen. Och det är väl det enda som ibland har fått mig att fundera på något annat, att försöka få in en fot på något "riktigt" tv-bolag.

Ditt roligaste minne så här långt i jobbet?

– Det var väldigt roligt att få kommentera VM-finalen i bandy 2018 mellan Sverige och Ryssland. Och sändningen från fotbollstältet på Älvvallen när Ljusdals damer dängde Notviken i kvalet och gick upp i Elitettan, det var verkligen en höjdare och något som inte händer så ofta. Sen har det ju blivit en och annan SM-final i bandy att minnas.