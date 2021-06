Lena Jonsson Trio tog hem Grammis – tredje utmärkelsen på kort tid

Det senaste halvåret har varit minst sagt händelserikt för Lena Jonsson, med rötterna i Bollnäs men nu bosatt i Järvsö, och hennes trio, som består av Krydda Sundström på bas och Erik Ronström på gitarr.

I december utsågs deras album Stories from the outside till Årets skiva av tidningen Lira. En utmärkelse som i februari följdes upp med en vinst i kategorin Årets Folk under Manifestgalan.

Nu har trion ytterligare en anledning att fira. Under tisdagskvällen vann Lena Jonsson Trio en Grammis för Årets folkmusik under Grammisgalan på Södra teatern i Stockholm.

De prisade även den här gången för sitt album Stories from the outside.

Trion var en av flera hälsingar som var nominerade under Grammisgalan.