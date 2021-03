Lena Jonsson trio prisades på Manifestgalan: "Väcker nyfikenhet och lust"

De rådande omständigheterna gjorde att årets Manifestgala, musikpriset som uppmärksammar och premierar artister kontrakterade på oberoende skivbolag, fick genomföras digitalt.

Och när den livesända galan, som genomfördes på Nalen i Stockholm, drog igång var glädjen stor hos en musiker med rötterna i Bollnäs. Under fredagskvällen vann nämligen Lena Jonsson, som numera bor i Järvsö, kategorin Årets Folk för skivan Stories from the outside, som Lena Jonsson Trio står bakom.

Juryn motiverade vinnarbidraget så här:

"En eminent fiol i spetsen för en eminent trio. En musikalisk mix som väcker nyfikenhet och lust. Lyhört och generöst samspel och ett knippe nya låtar och ursnygga arr. Vad kan man mer begära?"

Det är inte första gången som trion, som utöver Lena Jonsson består av Krydda Sundström på bas och Erik Ronström på gitarr, uppmärksammas för sin musik. I december ifjol utsågs samma platta till Årets skiva av tidningen Lira.

Manifestgalan har arrangerats sedan 2003 och uppmärksammar oberoende svenska artister, musikbolag, förlag, producenter och musikskapare. Totalt delas priser ut i galans 21 kategorier, där pristagarna utsetts av en jurygrupp på närmare 150 personer som på olika sätt är verksamma inom musikbranschen.