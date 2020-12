Lena Jonsson Trio gjorde årets skiva – enligt musiktidningen Lira

Musiktidningen Lira har nyligen utsett årets album inom folk- och rootsmusik. Och bland deras favoriter fanns flera artister från Hälsingland.

Lena Jonsson Trio vann titeln Årets skiva, med sin skiva Stories from the outside. Lena Jonsson är född och uppvuxen i Bollnäs men bor numera i Järvsö. Om skivan skriver Lira så här: "Nyskriven svensk trad med varsamma blinkningar till bluegrass och oldtime, men någon gång också jazz och kammarmusik. En skiva att ge till den som undrar hur svensk folkmusik låter och mår 2020."

Andra hälsingemusiker prisades också – Hudikmusikern Emma Härdelin och hennes Garmarna vann kategorien Årets tyngsta, med albumet Förbundet. " Det sedan gammalt tunga Garmarna plockades upp av ett franskt black metal-skivbolag och gick nu all in i svärta och tyngd, samtidigt som de återvände till det de är bäst på: det klassiska balladberättandet.", skriver Lira i sin motivering.

Thomas von Wachenfeldt, från Gränsfors i Nordanstig, vann kategorin Årets trad för albumet Arvet efter Pelle Schenell. Liras recensent skrev bland annat "Med luftig stråke mejslar han fram barockens största stunder i Hälsingland i Pelle Schenells notspår" om skivan.

Linnea Aall Campbell, uppvuxen i Rengsjö, vann kategorin Årets kammarfolk med sin grupp Lynx Ensemble, för albumet Baroque tales. "På skivan här spelar kvintetten Lynx Ensemble hälsingepolskor och närbesläktat med sättningen blockflöjt, cembalo, nyckelharpa, fiol och barockcello. Söm- och tidlöst.", motiverar Lira.