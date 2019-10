Leder utmanarlaget Edsbyn – så här ser Magnus Olsson på Janssons roll, premiären och pressen

Att spela under press är Edsbyn vana vid efter de senaste tre säsongerna, där klubben vunnit två SM-guld och ifjol åkte ur i semifinalen mot blivande mästarlaget Villa.

Återigen är laget med i förhandssnacket – trots att man inte haft någon strålande försäsong, undantaget segern i Svenska Cupen som var imponerande.

– Det som är för- och nackdel med hall under försäsongen är att vi kört fem gemensamma pass med fysträning efter sedan vecka 31, så det är hög belastning på spelarna. Hade vi haft rink och ingen hall så hade vi kanske vi haft några fler vilodagar. Det kan påverka under cuperna, men under en lång säsong så tror jag vi med hall har en fördel, säger Magnus Olssons syn på att Edsbyn inte alltid levererar innan serien drar igång.

Ett annat orosmoln är Simon Jansson. Profilvärvningen från Västerås skadade sin fot tidigt och har spelat högst sporadiskt. Så hur snabbt kommer Edsbyn hitta rätt roll för honom? Det blir inga problem menar Magnus Olsson.

– Jag tycker vi har bilden klar för hur han ska spela... han har ändå spelat en el och varit med hela tiden när vi haft teori, så han har känt på det även om ha inte gått fullt ut. Så han kommer starta på en bra nivå. Det är ett spännande mittfält med tuff konkurrens. Några kommer stå åt sidan varje match så det är tuffa beslut man får ta när inte alla får vara med, säger han.

Så hur höga förväntningar ska man ha på Edsbyn?

– Vi växte oss starkare under förra säsongen efter en väldigt trevande försäsong. Då hittade vi in i nåt och avslutade bra med att ruska om Villa i tredje matchen. I år har vi startat på en helt annan nivå så vi ska se till att jobba bäst av alla lag så ser vi var vi hamnar.

Hur ser du på premiären mot Broberg?

– Man har väl kanske en bättre bild av andra lag vad de är ute efter. Men man vet att Broberg jobbar med flipp och är duktiga på det. Sen har de några skridskostarka spelare som vill jobba med kontringar. Det ska bli jätteroligt att komma in i en rytm och spela 90-minuters matcher igen.