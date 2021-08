Ledarintervju: Krigskorren Magda Gad: ”Talibanerna gör ingen skillnad på tolkar och köksassistenter”

– Det är svårt att resa inrikes de här dagarna, så det är lite utmattande, säger Magda Gad över telefon.

Det är morgon i Kabul – tre dagar innan talibanerna intar huvudstaden. Magda Gad från Falun, som rapporterar för Expressen, var fram till i förra veckan den enda svenska journalisten på plats i Afghanistan.

Att jobba i krigshärdar har hon lång erfarenhet av. Under nio månader följde hon IS offensiv i Mosul, Irak. Hon var också ensam att som svensk journalist rapportera inifrån kalifatet – från Raqqa i Syrien efter IS maktövertagande.

I Afghanistan har hon bott och rapporterat i tre år.

– Jag känner att jag har mycket erfarenhet att luta mig mot, att jag kan göra det.

Hon landade sent kvällen innan, den 10 augusti, på flygplatsen i Kabul efter att ha besökt Herat – Afghanistans tredje största stad. Då gick fortfarande inrikesflygen, men hon blev strandad på flygplatsen hela eftermiddagen och kvällen.

– När man sätter sig på ett flyg och åker in i någon av de här städerna så vet man inte till hundra procent att flyget kommer gå när man vill därifrån.

I vänthallen i Herat hörde hon smällar. Det lät som granater eller raketer, men det fick hon aldrig bekräftat. Under torsdagsmorgonen när vi gör intervjun kommer dock nyheter om att talibanerna intagit militärflygplatsen söder om Herat, där Nato fram till nyligen tränade det afghanska flygvapnet.

Det dröjer inte många timmar under torsdagen innan talibanerna tagit kontrollen över staden. Under helgen har maktövertagandet fortsatt, och talibanerna har erövrat provinshuvudstad, efter provinshuvudstad – utan något egentligt motstånd.

Vad berättar människorna som du träffar?

– Det är fruktansvärda historier. I Herat säger folk: ”Det finns inte en familj här som inte förlorat någon”. Det är två–tre per familj som har skadats eller dödats, säger de.

– I områden som tagits över av talibaner, eller där det har varit strider, har många också förlorat sina hem. Husen är sönderbombade, sönderskjutna eller övertagna av talibanerna som baser. Kvinnor har också förlorat sina män, blivit änkor och ensamma med barnen. Det enda som de har kvar är kläderna de står i, eftersom de tvingats fly i panik.

På kvinnoakuten i Herat möts Magda Gad av hemska scener.

– Där möter jag en 23-årig kvinna som ligger på rygg med en filt över sig. Jag ser hur svårt skadad hon är, då ögonen är helt uppspärrade, och frågar vad som har hänt. Hon skulle bara gå ut på gården för att hämta vatten, berättar hon. Hennes fyraåriga dotter kom bakom henne. Då är det någonting stort som exploderar. Om det är en raket eller flygbombning vet hon inte.

– Hon minns dock att grannarna kommer springandes, men det enda hon själv kunde tänka på var sin dotter. Att hon skrek ”min dotter, min dotter”.

Kvinnan berättar att dottern är skadad, men att flickan opereras och har sju stygn på magen. Själv är hon dock väldigt svårt skadad:

– Jag frågar kvinnan var hon är skadad, varav hennes storasyster och sköterskorna i rummet säger att de kan visa mig. Då vänder de på kvinnan, och det är hela hennes rygg från nacken och ner som är bortsprängd. Det är bara kött.

– När jag lämnat rummet och står i korridoren på kvinnoakuten kommer dock kvinnans storasyster fram igen och säger att hon måste berätta en sak. Javisst, säger jag. Då säger systern: ”Vi har inte kunnat berätta det för henne än, men hennes dotter är död. Hon är redan begravd.”

Det måste vara svårt att ta in allt?

– Ja, det är fruktansvärt. Och det här är en historia, men alla har sådana här historier.

På sjukhuset i Herat är salarna fulla. Det är brist på mediciner, läkare och sanitet. Sjukvårdspersonal har inte fått lön på tre månader.

– Patienterna måste betala för mediciner, även de mediciner som måste användas vid en operation. Om patienten inte har pengar till det, då finns det inget att göra. Människor lämnas att dö, eller får åka hem skadade.

Det är inte bara sjukvården som har kollapsat. Biståndet kommer inte fram. Det finns inga säkra vägar. Som journalist skiljer sig också Afghanistan åt från andra krigshärdar som hon verkat i, som Mosul i Irak.

– Det var naturligtvis fruktansvärt. Mycket hårda strider, skadade och dödade människor. Hela staden bombades till grus. Men det var ändå skillnad där.

– Som journalist kunde man följa med olika väpnade styrkor som stred mot IS och fick understöd av USA-koalitionen. Här har de lokala styrkorna och regeringsstyrkorna inte längre något stöd. Och de saknar vad de behöver för att strida. Som journalist är det mycket farligt, nästintill omöjligt att jobba med dem.

Magda Gad gör i stället sitt bästa för att smälta in bland lokalbefolkningen.

– Varje plats är olik den andra. Folk pratar olika språk, har olika etnicitet och klär sig på helt olika sätt. Så jag lutar mig på min erfarenhet av hur kvinnor brukar klä sig just på den platsen, och då klär jag mig som dem. Jag har ingen fotograf med mig, ingen som går runt med några kameror och pratar inte engelska på flygplatser, på flygplan eller på gatorna.

Afghanistan är ett annat land i dag än det var när amerikanska trupper gick in efter 11-september-attackerna 2001. I ansedda Brookings Institutions Afghanistanindex från i fjol svarade 85 procent ”inte alls” på frågan om de sympatiserar med beväpnade oppositionella, som talibaner. En ökning med 50 procentenheter sedan 2009.

– Problemet är att de inte tar över med hjälp av civilas stöd. Man ska komma ihåg att befolkningen i Afghanistan är väldigt ung. De flesta är tonåringar – de har aldrig levt under talibanstyre. De är uppväxta som i Sverige, med mobiltelefon, internet och skolgång.

I huvudstaden är förändringen särskilt påtaglig.

– Kabul, om man jämför med resten av landet, börjar bli modern och liberal. Det öppnar hela tiden nya kaféer och restauranger. Folk har fester, lyssnar på musik och dansar. Många har jobbat med utlänningar, eller själva varit utomlands. Kvinnor går på universitet och jobbar. Många kvinnor går ut i jeans, eller väldigt tighta tajts, högklackade skor, en lös skjorta och en lös sjal. De här människorna vill inte ha talibaner.

– Problemet är att talibanerna tar över med hjälp av sitt våldskapital. De har också stöd av Pakistan. Det är inte bara barfotakrigare som springer runt i bergen, men en armé som har stöd av en väldigt stor militärmakt. Tar man ett större grepp över det som sker kan man säga att det är Pakistan som tar över Afghanistan, med hjälp av de här grupperna.

Se sent som i tisdags, den 10 augusti, höll USA:s president Joe Biden ett tal som inte åldrats särskilt väl. Från podiet i Vita huset förklarade han att afghanska regeringsstyrkor ”har vad de behöver” och att ”de behöver vilja strida”.

– Det är ren lögn och det vet Biden. Speciellt när man strider mot grupper som använder terror- och gerillakrigföring, vilket talibaner gör. Man kan inte möta dem med deras metoder, för då blir man själv terrorist.

För att möta talibanerna är det centralt att bedriva spaning med flygunderstöd. USA-koalitionen som lämnat har dock i princip stått för Afghanistans flygvapen säger Magda Gad. Det egna är mikroskopiskt i jämförelse.

– Utöver det har många afghanska stridspiloter blivit mördade i riktade mordattacker av talibaner. Sen själva kärrorna, flygplanen – de servades av amerikanska kontraktörer. Och de har ju lämnat.

Vad väntar för personer i utsatta positioner när talibanerna tar över?

– Att föras bort och dödas. Det är inte heller så att de går runt, letar och bara för bort och dödar afghanska regeringssoldater, men även alla som är släkt med någon.

Den senaste tidens stora debatt om de afghanska tolkar som hjälpt det svenska försvaret tycker hon varit verklighetsfrånvänd.

– För mig som är här är det svårt om inte omöjligt att förstå varför man talar om just tolkar. Svenska regeringens insatser i Afghanistan har haft jättemånga lokalanställda under åren, och det är inte bara tolkar.

– Ser man till den militära insatser har de förutom tolkar haft köksassistenter, vakter och chaufförer. De har anställt privata projektörer som byggt inne på deras baser och som hjälpt dem att sätta upp checkpoints – vilket är extremt farligt att göra. Det är att aktivt motverka talibaner i ett område. De har också hjälpt till att bygga skolor som varit finansierade av Sverige, och fortfarande jobbar många för den svenska ambassaden i Kabul.

– Talibaner gör ingen skillnad på det här. De bryr sig inte alls om du varit tolk eller köksassistent, eller om du har jobbat tre eller tretton månader eller tretton år. Det har ingen betydelse för dem.

I Kabul började invånarna planera för det värsta. I förra veckan kom uppgifter om att USA:s utrikesdepartement bedömde att Kabul kunde falla på 90 dagar, eller så kort som på 30 dagar. Det tog mindre än en vecka.

Magda Gad säger att hon inte vet någon som saknat en plan för var de ska gömma sig, och Kabulbor har gjort sig redo i vardagen:

– Kvinnor som annars inte går ut i burka, kan ta med sig en burka i en påse ifall det skulle hända något och man måste gömma sig någonstans.

Hennes egen tillvaro har även den omkastats.

– I början av juni stod jag här och funderade på heminredning. Hängde upp nya tavlor, köpte skåp och möbler – jag har ju saker här! Nu sätter även jag mig in i en situation där jag måste fly det som varit min trygghet här.

– Jag har ju sett vilket lidande det är för människor som behöver fly, men det är första gången som jag själv förstår känslan av att någon ska komma och inta ens hus. Det är fruktansvärt.