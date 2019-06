Sjölund: Från Bollnäs till Paris – från trygghet till ett rent helvete

"Vi befinner oss inte i en bransch där man konkurrerar om människors själar."

Kyrkoherden Per Gyllenör, som arbetar i Svenska kyrkan i Paris svarar egentligen på frågan om det spelar någon roll vilken religion man tillhör för att få hjälp av dem.

Men jag tänker att citatet är rätt talande för europeisk flyktingpolitik i allmänhet, hanteringen av de ensamkommande afghanska tonåringarna i synnerhet.

Ingen konkurrerar om dessa själar. Möjligtvis har vi lämnat över ansvaret till Belsebub som verkar vara den som bestämmer under viadukterna vid Porte de Chapelle, i utkanten av Paris.

Hälsingetidningarnas Christian Massana och Anders Nordlén åkte ner på en blixtvisit för att se hur det gått för Jamal från Bollnäs. Reportaget är nedslående. Det andas desperation, förnedring, rädsla.

Skammen är vår egen. Den får nationen leva med. Och kanske något att lägga till i den populära värderingsdebatten.

Så varför lämnar Jamal en gästsäng, en skola, ett fotbollslag, mat på bordet och vänliga leenden? Svaret är enkelt. Sverige skickar tillbaka 70 procent av de ensamkommande ungdomarna till krig och terror, Frankrike 30 procent.

Efter tre avslag är det kört hos de svenska migrationsmyndigheterna. Under Paris broar, eller i någon eländig kvart flera mil utanför centrum, är det lättare att försvinna bland andra miserabla existenser. Men oändligt svårare att överleva.

Råttorna kilar oberört runt i misären. Det stinker urin. Någon sköljer en tandborste i en smutsig vattenpöl. En annan uppträder hotfullt: Finns här något att stjäla?

S, C, MP och V röstade igenom den mycket omdiskuterade gymnasielagen, som i korthet innebar att om de ensamkommande studerade, hade kommit före ett visst datum, fixade någonstans att bo, så fick de stanna under studietiden. 19 858 ansökningar lämnades in totalt. Enligt Migrationsverket har drygt 6 849 av dessa hittills lett till bifall och knappt 2 941 till avslag. Nästan 1 639 ärenden är ännu inte avgjorda. Socialdemokraterna fick in lagtexten, att om ungdomarna inte fixat fast arbete inom sex månader efter avslutade studier, skulle de utvisas.

Lagrådet gjorde tummen ner. Migrationsverket obstruerade. Och Migrationsöverdomstolen satte ner foten på den senfärdiga hanteringen och åldersbestämningarna visade sig vara något av en rättsskandal.

Det var en respit, men ingen amnesti. Sådant ägnar sig inte Sverige åt längre. En lag som var svår att efterfölja, trots ett civilsamhälle som gjorde sitt yttersta för att hjälpa till. För även om det högljudda flyktingmotståndet larmade och gjorde sig till, så var de skötsamma, ungdomarna. Men hur håller man hoppet om ett bättre liv uppe när precis allt talar emot någon form av framtid?

Också i Paris står hjälporganisationer och delar ut baguetter med fruktmarmelad. Men kyrkan kan inte längre upplåta tvätt och toalettfaciliteterna för de hemlösa. De är för många.

Den svenska statsministern brukar hävda att hela EU måste ta ansvar för flyktingfrågan.

Just det. Vi kan börja på vår egen bakgård.