Sjölund: EU-parlamentsvalet: Ensam har aldrig varit svagare – Gävleborgarna behöver EU

En morgon när jag sitter på X-tåget invaderas vagnen av unga européer. Blundar jag kan jag nästan tro att jag är på väg till Amsterdam. Och inte till Bollnäs. (Det är bara tågkvaliteten som väcker mig ur mina fantasier). Unga människor diskuterar på holländska, finska och engelska. Den biljettansvarige går runt med ett papper och hojtar "Erasmus is the keyword".

Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram för praktik och studier där medlemsländernas universitet ger studenterna möjlighet att plugga utomlands. Jag har på nära håll sett vad det betyder. Tänk att förlägga en termin i Paris, Bryssel, Berlin eller Amsterdam. Knyta kontakter med människor från världens alla hörn, lära sig andra länders levnadsvanor (och ovanor) , bli av med rädslor, öka sin förståelse och kanske uppskatta hemlandet än mer. Stipendier och studielånets flexibilitet möjliggör äventyret.

Högskolan i Gävle har ett blygsamt men ökande antal studenter som reser ut på Erasmus-utbyten, runt 15. men också andra samarbeten: Studenter kan åka ut i Europa på kortare besök och också inom ramen för sin utbildning få "träffa" och diskuterat med studenter från ett belgiskt partneruniversitet via digitala hjälpmedel. till Högskolan kommer runt 100 europeiska studenter varje läsår, ett tjugotal på något slags intensivvecka. Det kanske var dem jag lyssnade till på X-tåget den där morgonen.

Möjligheten till utlandsstudier är en enorm fördel med EU-medlemskapet. Och borde intensifieras. Även för små högskolor, som Gävles. Förbrödring över nationsgränser minskar konflikter. Och leder till nya samarbetsmöjligheter.

För det är ändå en vanlig fråga nu när parlamentsvalet närmar sig (26 maj i Sverige). På vilket sätt angår EU-politiken mig, här i Gävleborgs län? What´s in it for me? Ja, en öppen dörr till omvärlden för dina barn och barnbarn till exempel.

Gävleborgs läns norra delar fick förra sommaren mycket kännbara bevis på att ensam inte är stark.

Om man inte bryr sig om högskole- och universitetsstudier så kanske jobben engagerar. Enligt Företagarnas regionchef Eva Cooper är omkring 980 företag, små, medelstora och ett fåtal stora, beroende av exporten och importen inom EU. 100 av dessa är enskilda näringsidkare. Entreprenören Ylvali Gerling, Hudiksvall, går så långt att hon tackar EU för hennes medicinteknikbolags framgångar: Företaget tillverkar en neuromuskulär träningsmetod och produkt för personer med ät- och sväljsvårigheter, problem med sura uppstötningar, snarkning och sömnapné.

Ett annat Gävleborgsexempel är Britt-Marie Stegs, grundaren av det framgångsrika företaget "Hälsingestintan" och också kvinnan bakom mobila slakterier. Tidigare i år var hon inbjuden till Europaparlamentet för att tala om vilka effekter mobila slakterier skulle kunna få på europeisk köttproduktion. "Det känns helt fantastiskt för djurens skull att den resan som jag initierade för några år sedan har gett avtryck i resten av Europa och nu tar fart på allvar. Aktörer i flera länder är på gång!" skriver hon på sin Facebooksida.

Ingen blir förvånad här hemma om hon lyckas få EU:s jordbrukspolitiker med på tåget.

Gävleborgs läns norra delar fick förra sommaren mycket kännbara bevis på att ensam inte är stark. När hälsingeskogarna brann, applåderade befolkningen räddarna i nöden: brandflyg från flera EU-länder kom till undsättning.

Det glömmer vi aldrig, vare sig skogsägare, evakuerade eller på annat sätt drabbade. Eller bara vi som förblev åskådare till förödelsen.