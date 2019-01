Sjölund: Det är inte skattepolitiken som skrämmer väljarna, liberaler!

Det förhållandevis lilla partiet Liberalerna framkallar svarta rubriker när vi förhoppningsvis går in i slutskedet av regeringsbildningen.

Förmodligen har dramat många bottnar, det drama som nu går under benämningen "Liberalernas kris". Oavsett är det smärtsamt, på gränsen till genant, att iaktta falangernas knivslipande; ingen ids längre hålla de interna striderna, just interna.

Partiledaren Jan Björklund (L) har en sällsynt förmåga att hålla sig kvar. När han för något år sedan utmanades av den populära Birgitta Ohlsson, drog han det längsta strået och fick fortsatt förtroende. Visserligen med viss ödmjukhet och han kunde själv konstatera att valet 2018 inte blev något lyft.

Att en palatsrevolution lurar runt hörnet är inte alltför otroligt att misstänka.

Rent konkret handlar konflikten om vilken statsministerkandidat Liberalerna ska stödja; Stefan Löfven (S) eller Ulf Kristersson (M). Men i förlängningen står den ideologiska kompassriktningen på spel.

Åtta tongivande, liberala riksdagsledamöter tog här om dagen bladet från munnen och krävde att partiet skulle stödja Kristersson. De motiverade sitt ställningstagande med att det var enda sättet att få igenom liberal ekonomisk politik. Ett annat skäl skulle vara att L skulle förhindra att ett konservativt block bildades (M+KD+SD).

Det är bra att man har självförtroende men återigen måste man undra hur det står till med matematikkunskaperna om man inte tror att en M+KD-regering behöver SD:s stöd.

En mycket märkbar tendens i det borgerliga blocket verkar ha gått de åtta liberalerna förbi: SD har både famntag och klapp (men kanske inte kyss) om de konservativa partierna – inte tvärtom. SD kommer inte att implodera om partiet släpps in i stugvärmen, som många inbillat sig (se Sannfinländarna), utan har i stället förändrat både retorik och politiska förslag hos M-KD-blocket. Det är ingen slump att Ebba Busch Thor (KD) är så populär hos SD-väljare.

Väljarna har drabbats av politisk utmattning. Undersökningar visar att alltfler sätter sitt hopp till ett extra val. Det ökar självfallet trycket på partiledarna i allmänhet, och vågmästarna i synnerhet. Men det är inte lika självfallet att de som tar ansvar nu belönas i nästa val.

Taktik? Javisst. Men det kan straffa sig. Se bara hur förtroendet dalar för partiledare vars vändningar uppfattas som paradoxala, medan de som inte säger mycket över huvud taget (läs Löfven) stiger i aktning.

De liberala partierna L och C har att ta hänsyn till sina väljare, som svarat att de hellre ser Löfven som statsminister än Kristersson. Situationen efter valet 2018 är inte märkbart annorlunda jämfört med valet 2014. Då valde L och C att skuffa S i armarna på Vänsterpartiet som fått igenom betydande ekonomisk politik under den gångna mandatperioden. Det kan finnas anledning att förändra de maktförhållandena, även för Socialdemokraterna.

En mängd realpolitiska reformer står på vänt just nu. Men Liberalernas kris handlar inte om bostadsbyggande eller gängkriminalitet.

Partiet måste vara garanten för att Sverige fortsatt är en liberal demokrati som värnar mänskliga rättigheter, fri press, jämställdhet, asylrätt, individuell frihet och gränsöverskridande samarbeten. En motpol mot nationalism, högerpopulism, bakåtsträvande och inskränkthet.

Det är där konflikten ligger i dag, inte i skattepolitiken.

