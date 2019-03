Malena Hilding: När en människa dör förändras allt och ingenting

Vi gick ut med en hund en kväll, Dosan och jag.

Dosan fyller elva år i vackra månaden maj, hon föddes med ett flin och en rödlätt hårkam som stod rakt upp. Ja, så var det, egensinnig klev hon ut i världen och intog den.

Men jag är mormor så allt jag säger räknas inte. Jo, det gör det.

I alla fall så var alla stjärnor där på himlen och Dosan sa först ”hej, farmor” och sen ”kolla stjärnorna, mormor”. Jag tänkte att det är då för väl att hon minns.

För jag mindes också. Det var en promenad för fyra år sen, en höstkväll när farmor nyss hade dött. Dosan var väldigt ledsen och saknade henne så obegripligt mycket. Den fantastiska, älskade pannkaks-farmorn var helt borta, för alltid.

Jag var cellgiftbombad och hasade fram som en åldrig snigel.

”Hon är väl i himlen?”, sa Dosan.

”Absolut. Hon är överallt och en stjärna på himlen.” Sa jag och förstod i det ögonblicket att det är vad jag tror på, jag med.

De är ungefär som stjärnor allihop. Jag håller reda på mina stjärnor, så håller ni reda på era.

”Du kan inte göra pannkakor som farmor”, sa Dosan.

Det var alldeles sant. Men jag har bättrat mig, jag är skyldig henne det.

När en människa dör förändras allting och ingenting. That´s it och inte kan man ångra sig. De kommer aldrig tillbaka.

”Hur kunde folk bara fortsätta cykla förbi på gatan utanför fönstret, jag fattade inte det, det var nästan konstigast av alltihop”. Sa en mamma till mig en gång. Mamman hade suttit vid köksbordet med sin döda tonårsdotter på golvet. Hon väntade på en ambulans som inte behövde skynda sig.

Själv befann hon sig vid slutet av en tidsaxel. Ett bråddjup väntade om hon tippade över.

Hur ska man förhålla sig till döda människor som aldrig kommer tillbaka? Om man vill säga förlåt för en grej. Eller ringa och berätta om en bra sak som hänt en.

Är det för mycket begärt? Ja, tyvärr. Döda människor hör inte hemma här, de är inte längre.

This parrot IS NO MORE. Den trånar inte efter fjordarna längre. (Pining for the fiords – ofantligt festligt ögonblick i Monty Pythons historia.)

En av världens roligaste personer – enligt mig – är Ricky Gervais. Somliga minns The Office och somliga tycker att efter det var han väl inte lika rolig. Men det tycker jag.

Annat skoj är Tantpodden: Varför är det bara kvinnor som läser?

Nyligen streamade Netflix hans nya serie, After Life. Sex stillsamma halvtimmar som slog knock på mig. Den handlar om den absolut ofrånkomliga skit-döden och vad den gör med den som ska leva vidare. Är det verkligen någon vits med det? Är det inte lika bra att ta livet av sig?

Nej, inte direkt.

Tonys (Ricky Gervais) älskade har dött i cancer. Han vill dö varenda dag.

Det är för jävligt, mycket roligt och fint på ett enkelt och bra sätt. Och till slut handlar det precis som livet om insikter.

Som att meningen med livet är att vilja leva och vara hygglig mot sig själv och andra.

Vi är ändå bara minnen.

Malena Hilding, skribent med liten stuga i Hälsingland, häst, katt och hundar likaså.

Och hon gör Tantpodden tillsammans med Lilian Sjölund