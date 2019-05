Julia Frost-Nylén: Jag skulle aldrig betala kyrkoskatten

De senaste gångerna jag har besökt rave har det funnits en tjej där som spår i händer. Jag vet inte varför men jag har insett att jag litar mer på spåkvinnan vid eldgropen på rave än på prästen vid altaret. De gör ju egentligen samma sak. “The fact that my daughter is a cancer gives me anxiety. That sign is spicy and emotional.” Detta skrev Cardi B, en av världens för stunden mest kända artister, på sin Twitter där hon berättar att hennes dotter är av stjärntecknet cancer (kräftan). På sin Instagram la hon även ut en video där dottern sitter och leker med Offset (barnets far) med beskrivningen “Lawd I got a cancer on my hands”.

Astrologin är samtidens mesta religion. Oavsett religiös bakgrund så är det något med astrologin som förenar oss. Astrologin är ju en mer individualiserad religion och blir därför frånkopplad det religiösa; istället för att uppmana alla till att agera likadant finns det sedan början en inbyggd skillnad. Astrologin delar ju upp människor, vilket är samtidens favoritsysselsättning. Är du född i mitten av juli är du en kräfta. Början av april, en vädur. Slutet av oktober, en våg. Början av februari, en vattuman.

Att vara en vattuman är att vara revolutionär, känslokall och fantasifull. Det var i alla fall vad jag fick lära mig när jag dök ner i Veckorevyns horoskop som tolvåring. Horoskopet hade en lugnande effekt på mig.

Det är ju en ganska lat inställning till livet, att vilja få omgivningen förklarad av en påstådd allvetare bakom en dator. Men sen tror jag också att det är därför religionen existerar; vi vill inte alltid ha full kontroll över vår framtid. Att det skulle finnas någon eller något som styr den gör att vi skärper oss och accepterar varandras olikheter.

Ju fler valmöjligheter vi har i livet, desto mer vill vi att någon ska kolla oss i ögonen och berätta vad som ska ske. Den kristna delen av mig dog för länge sedan. Det enda som finns kvar är psalmerna min farfar lärde mig och en beundran för gotisk arkitektur. Det första jag tänkte när jag hörde att Notre Dame brann var att det lät som en bra boktitel.

Förra helgen satt jag dock på kullerstenen i Uppsala, tog personlig nattvard (läs valborgsfirade) och beundrade domkyrkan som tornade upp sig men jag skulle för allt i mitt liv inte betala kyrkoskatten. Ändå blir jag helt till mig när jag ser någon med en bunt tarotkort och en påstådd förmåga att kunna se in i mitt inre. Spåkvinnan på ravet sa att det skulle gå dåligt för mig på jobbet framöver. Jag tittade ner på min hand och kände hur en sten sjönk i bröstet. Förhoppningsvis har hon fel, tänkte jag. Men något vill jag ju ändå tro på.

Julia Frost-Nylén, student vid Högskolan i Gävle