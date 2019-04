Julia Frost-Nylén: Jag älskar ljudet av sönderskuren tvål

Under hashtaggen #kokaingranskning släppte SVT tillsammans med flera redaktioner förra veckan en granskning av kokainbruket i Sverige. Där slås det fast: kokainbruket har ökat fyrfaldigt de senaste åren.

Att bruka droger är inget nytt under solen. Det var ju på grund av solen som våra förfäder för länge sedan fick tillgång till fermenterad frukt, bladväxter och svampar vilka förändrade vårt sinnestillstånd och gav oss en möjlighet att fly verkligheten.

Men vad är det svensken vill fly ifrån?

För några dagar sedan kollade jag på en intervju med skådespelerskan Lupita Nyong’o (Black Panther, Us) där hon berättade att hon åkt på ett Silent retreat; under tio dagar fick hon inte interagera med andra eller konsumera media. Hon skulle hänge sig åt tystnad och meditation. I intervjun berättade hon att hon under de dagarna desperat önskade komma därifrån för slippa vara ensam med sina tankar.

Själv flyr jag undan verkligheten med hjälp av tvål.

Rosa tvålar, torra tvålar, sega tvålar, tvålar som ser ut som blommor, glittriga tvålar, ryska tvålar, amerikanska tvålar.

Jag upptäckte det för några veckor sedan när jag surfade runt på instagrams flöde. Jag såg en tvål och en kniv och blev först förskräckt. Varför sitter människor och kollar på tvål som blir sönderskuren på telefonen?

Men när jag väl började titta så blev jag som förtrollad.

Det är en underkategori av ASMR (Autonomous sensory meridian response) vilket hos vissa kan ge en kittlande sensation som jag bäst kan likna med när någon viskar i ens öra. Det sägs kunna hjälpa mot sömnproblem, depression och ångest.

Och det finns en uppsjö av videos, bara på instagram: rosa tvålar, torra tvålar, sega tvålar, tvålar som ser ut som blommor, glittriga tvålar, ryska tvålar, amerikanska tvålar. Jag har börjat undersöka vilka det är som lägger ned så mycket tid på att dokumentera förstörandet av fullt duglig tvål. Det största kontot som jag funnit hittills har 590 000 följare.

Det är fascinerande hur långt vi har gått för att undkomma tystnaden och ändå finns det något i oss som desperat söker den. Människor stänger in sig i ljudisolerade rum för att se hur lång tid det tar innan de blir galna, de åker på silent retreats och måste tvingas till tystnaden för att ens kunna uppleva den. Annars tar vi upp telefonen och kräver yttre stimuli utan att ens reflektera över det.

Jag kan inte likställa ASMR med drogbruk. Men de förenas i en flykt undan sina egna tankar. “Jag kan knappt somna utan att få något sinne stimulerat”, sa en kamrat.

“Jag somnar alltid till ljud”.

Svensken flyr sina tankar och verklighet på ett eller annat sätt. Jag kan inte döma dem – verkligheten kan vara smutsig och outhärdlig. Därför älskar jag ljudet av sönderskuren tvål.

Julia Frost Nylén, gästkrönikör och student på Högskolan i Gävle