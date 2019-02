Reidar Carlsson: Alliansen eller SD – när måste Ulf Kristersson välja?

Moderatledaren Ulf Kristersson misslyckades med sitt stora mål i valet 2018: att bli statsminister. Men han var väldigt nära. Hade allianspartierna fått ett mandat till så hade han blivit statsminister. Samma hade skett om inte S-ledaren Stefan Löfven hade gjort så stora och oväntade eftergifter i förhandlingarna med Liberalerna och Centerpartiet.

Det är därför inte så konstigt att Ulf Kristersson är lite bitter. I stället för att få flytta in i regeringskansliet och få makten och härligheten så tvingas han sitta kvar maktlös i riksdagshuset, och vänta på nästa chans, som troligen blir först 2022.

Frågan är vilken taktik han skall välja för att lyckas bättre nästa gång. Ett sätt är att åter samla de fyra partierna i alliansen. Detta är också något som Centerpartiet och Liberalerna tycks sikta på. C-ledaren Annie Lööf menade nyligen i en intervju att hennes mål var att alliansen skulle gå fram gemensamt nästa val. Hon vill också ha samtal mellan allianspartierna för att hitta samarbetsformer under tiden fram till valet.

Enligt dem är det otänkbart att återta samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna.

De många hånfulla reaktionerna från moderater och kristdemokrater på Annie Lööfs invit visar dock att intresset inom Moderaterna och Kristdemokraterna för ett allianssamarbete just nu är minimalt. I alla fall är det C- och L-hatarna inom dessa partier som just nu hörs mest. Enligt dem är det otänkbart att återta samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna. I stället gäller det att ta så många allmänborgerliga väljare som möjligt från dessa båda partier i nästa val, och sikta på att bilda en M-KD-regering med stöd av Sverigedemokraterna. Många kan till och med tänka sig att förhandla med Sverigedemokraterna, till exempel MUF-ledaren Benjamin Dousa.

Det här är dock en linje som många andra moderater och kristdemokrater inte gillar. Många är lika negativa till Sverigedemokraterna som centerpartister och liberaler är. I stället vill de sikta på en återförenad allians i valet 2022.

De som ogillar hennes högervridning av partiet ligger därför lågt

De kristdemokrater som vill ha ett nytt allianssamarbete är dock väldigt tysta just nu. KD-ledaren Ebba Busch Thors hårda linje har lyft partiets opinionssiffror, och de som ogillar hennes högervridning av partiet ligger därför lågt.

Ulf Kristersson har inte alls samma läge. Moderaternas opinionssiffror ligger under valresultatet och långt under de siffror partiet hade för ett år sedan. Ulf Kristersson har därför inte samma starka ställning inom sitt parti just nu som Ebba Busch Thor har. I stället tvingas han till en balansakt i sitt splittrade parti, och försöker att hålla alla partiet på gott humör, dels genom att markera hårt mot Centerpartiet och Liberalerna, dels genom att säga nej till förhandlingar och samarbete med Sverigedemokraterna.

Frågan är dock om SD-vännerna inom Moderaterna tillåter det.

Just nu vill inte Ulf Kristersson välja mellan nytt allianssamarbete eller SD-samarbete. Det valet vill han skjuta på till så nära valet 2022 som möjligt. Frågan är dock om SD-vännerna inom Moderaterna tillåter det. Deras bitterhet mot Centerpartiet och Liberalerna är just nu så stor, och deras förståelse för isoleringen av Sverigedemokraterna är så liten, att de kan tvinga partiledningen att ta tydlig ställning långt innan valrörelsen 2022.