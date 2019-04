Oksanen: Ta inte samarbetet mellan socialdemokratiska statsministrar för givet

Den nuvarande regeringen haltade sig fram till upploppet innan centerledaren Juha Sipilä drog pluggen som statsminister. Misslyckandet att få igenom sjukvårds- och landskapsreformen blev spiken i kistan. Sipilä kan se tillbaka på en statsministerperiod som varit turbulent. Blåmylleregeringen, med Samlingspartiet (moderaterna) och Sannfinländarna, fick också uppleva en partisprängning av Sannfinländarna.

Partiledaren och grundaren Timo Soini blev utmanövrerad i efterträdarfrågan av den radikala falangen under Jussi Halla-aho. Soini, ministrarna och en del av riksdagsgruppen lämnade partiet, grundade Blå och satt kvar i regeringen. I mätningarna inför valet är Blå i stort sett utraderade medan Sannfinländarna går som tåget efter en rejäl dipp i samband med partisprängningen.

Bakom Socialdemokraterna på 20 procent är det öppet race mellan fyra partier om storleksordningen. Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centerpartiet och de Gröna ligger alla mellan 16 och 13 procent i public service-bolaget YLE:s senaste mätning. Valdebatten har framför allt handlat om vårdskandaler, medan säkerhets- och försvarspolitiken lyst med sådan frånvaro att president Niinistö efterlyst besked från partiledarna vilken linje de företräder. Ett svar som i högsta grad påverkar Sverige med tanke på försvarssamarbetet bortom fredstid.

Det är inte självklart att en socialdemokratisk regering under Rinne kommer att innebära fördjupat samarbete med Sverige under Löfven

Den finländska regeringstraditionen är att bilda brokiga majoritetsregeringar. Vilka som kan tänkas ingå kommer att påverkas av valresultatet, men slagsida åt vänster är att vänta.

Det är inte självklart att en socialdemokratisk regering under Rinne kommer att innebära fördjupat samarbete med Sverige under Löfven. En framgångsfaktor under de gångna åren när det gäller svensk-finländskt samarbete har varit att båda sidor ansträngt sig att komma framåt och lagt politiska skillnader åt sidan. Personkemin mellan Blås partiledare Timo Soini och Margot Wallström, samt Blås försvarsminister Jussi Niinistö och Peter Hultqvist, har varit särskilt goda. Det gemensamma intresset och personkemin har gått bortanför den egna politiska preferensen. När man på papperet borde vara likasinnade är risken större att man inte anstränger sig lika mycket. Relationer som tas för givna brukar aldrig utvecklas.

Den här risken behöver både Rinne och Löfven hantera. Ett sätt är att ta det svensk-finländska samarbetet djupare genom att kopiera fransk-tyska upplägget med gemensamma regeringssammanträden.

I Sverige och Finlands fall skulle två sammanträden per år vara en stark samarbetssignal som också fördjupar relationen och lyfter medieintresset i Sverige för Finland.

Får Sverige och Finland en sådan ordning på plats, efter att ha undanröjt eventuella juridiska hinder kring var regeringssammanträden får ske, går det att utveckla med tiden. Finlands president Sauli Niinistö har pekat ut Norge som viktig att få med även i svensk-finländska format. Så varför inte en gång per år bjuda in den norska regeringen till ett trilateralt möte.

Sverige och Finland behöver varandra samt andra likasinnade vänner i världen i vår tid. Ensam står inte stark. Vi får hoppas att nästa finländska regering förstår det och inser vikten att bygga sina relationer västerut.

I Jämtland kan finländska medborgare avlägga sin röst nu på lördag på parkskolan i Östersund mellan 10-14.

Närmaste vallokaler för finländska medborgare i Hälsingland är i Sundsvall där röstning sker under fredagen 14-18 och lördagen 10-14 i Finska Huset på Kyrkbergsvägen 28, samt på Furugården på Groths väg 3 i Valbo utanför Gävle samma dagar och samma tider.

Hela listan på vallokaler i Sverige finns här.