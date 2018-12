Oksanen: Ska det bli en regering måste S eller M lösa upp knutarna

Samtidigt hade vi nog haft en regering om Moderaterna accepterat Miljöpartiets mittenultimatum om att M inte fick statsministerposten, eller om S sagt att man vill budgetsamarbeta med en mittenregering. Genom att M och S så hårt markerat att de inte släpper statsministerambitionen är de också de som sitter med nycklarna. Vill S eller M regera måste de skapa trygghet för C och L om att erbjudandet är hållbart och trovärdigt med tillräckliga eftergifter.

Hittills har det misslyckats. C:s förtroende för att S skulle hålla politiska löften som inte formulerades tillräckligt tydligt var för lågt, och C och L tvivlar på att M kan hålla SD borta från inflytande. Här behöver M fundera på vad de kan erbjuda i ytterligare garantier.

Att Kristersson går fram ensam utan KD skapar en bättre Alliansbalans. Garanti att inte utlösa extraval mot C och L:s (samt KD:s) vilja kan vara en annan eftergift. Att M lovar inför budgeten 2019 bjuda in MP och S till förhandlingarna kan vara en tredje sak som gör det lättare att trycka åtminstone på avståknappen för C och L. Om det räcker är dock oklart.

Hur SD och Jimmie Åkesson då reagerar är en helt annan historia. Fortsättning följer i en historisk politisk tid.