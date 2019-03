Oksanen: Inte sedan von Döbelns dagar

Överste Mats Ludvig skrattar när ledarsidan pekar på den historiska referensen till en av svensk historias mest kända generalsgestalter.

När vi möts har det fiktiva kriget pågått i 48 timmar. Grannlandet rycker fram från öster. Överste Ludvig möter anfallet med en svensk brigad, förstärkt med 1500 finländare. Tillsammans möter de angriparen, som består av en Natobrigad med trupp från tre länder.

”Jag är fortfarande här på den här platsen, så än så länge går det bra”, konstaterar Ludvig som öser beröm över sina finska trupper. ”De har bitit ifrån rejält”.

Förhållandena har varit tuffa. Djup snö och kraftiga vindar, som slagit ut kommunikationen, gör att övningen är långt ifrån idyllen vid parkeringsfickan. Senare kommer Northern Wind också att drabbas av en tragisk dödsolycka då en svensk soldat, en 40-årig kvinna från Jämtland, omkommer natten till måndagen. Men den tragedin är ännu långt borta denna fredagsförmiddag.

Northern Wind är historisk på många sätt. Det är den största svenska övningen i Norrbotten sedan 1991. Det är också den största finländska truppen som gått utanför Finlands gränser sedan andra världskriget. Dessutom är övningen utan manus. Det betyder att befälhavarna manövrerar fritt, något som är så ovanligt att den finländske översten vi möter aldrig har gjort en liknande övning under sina 30 år i armén.

Totalt deltar omkring 10 000 soldater, varav bara cirka 3000 är svenska. Också det är historiskt.

Varje land bär sin egen kostnad, vilket gör att de svenska övningskostnaderna går under 50 miljoner kronor. Det är en extremt låg kostnad för en så stor och kvalificerad övning.

Bakom övningen ligger det försämrade omvärldsläget och att Sverige återigen försöker bygga upp större förband. Samma utmaning som grannländerna kämpar med.

Under den strategiska timeouten var svenska armén anpassad för bataljoner och kompanier som sattes in utomlands. Nu ska brigader och divisioner kunna strida för att försvara Sverige i och utanför Sverige. Det kräver både volym och ledning. Volym tar tid att bygga, därför blir det viktigt att kunna bygga volym med varandra och kunna komplettera förmågor.

De enskilda svenska behoven är många. Förutom att växa kraftigt i antal börjar fordonsparken bli gammal, ledningssystemen behöver förnyas, artilleri och luftvärn tillföras.

Överste Ludvig lyfter i samtalet de saker som den finländska truppen bidragit med. Som luftvärn och artilleriförmågan. Med det finländska raketartilleriet ökar brigadens förmåga att bekämpa fienden på djupet. De svenska kanonerna skjuter helt enkelt inte lika långt.

Det finländska infanterikompaniets bandvagnar visade sig också vara användbara i de snödjupa skogarna. Ett norskt anfall fångades upp i en motti, den klassiska finska taktiken att splittra fiendens förband med små lätta enheter. Medan svenskar och norrmän är tungt mekaniserade och får hålla sig till vägarna kombinerar finländarna artilleri och mer lättrörligt infanteri.

Just kompletterande förmåga gör att 1+1 kan bli 3. Men det finns också saker som samarbetet får brottas med. Som problem med ledningssystemet, vilket gör att hastigheten i informationsgången blir lidande. Sedan finns de kulturella skillnaderna mellan vapenbröderna, en order för en svensk behöver inte betyda samma sak som för en finländare.

Innan vi lämnar överste Ludvig skickar han en passning till sin norske motståndare ”fråga honom om han kommer i orange uniform till avslutningsmiddagen”. De kamratliga psykningarna mellan den norske befälhavaren brigadgeneralen Lars Lervik och överste Ludvig är i full gång.

En bussfärd bort finns den norska Brigade Nord, Norges enda brigad. Norrmännen är förstärkta med Royal Marines och amerikanska marinkåren. På den här sidan finns inte samma problem i kommunikationer och vad en order betyder. Natos standard underlättar.

Britterna i high north för att stanna

Den amerikanske marinkårsöverstelöjtnant Neil Berry för befälet över ett norskt kompani samtidigt som han är bataljonschef under brigadgeneralen Lars Lervik. Den amerikanska truppen är under rotering i Norge och har integrerats helt i den norska brigaden. För britterna i Royal Marine Commandos och dess chef överstelöjtnant Paul Maynard är det första gången de är en del i ett norskt förband. Tidigare har de övat att slåss sida vid sida. Men Royal Marines i ”high north” har kommit för att stanna. De kommande tio åren kommer den brittiska verksamheten att växa i det arktiska området. I framtiden kommer vi att få se ännu större brittiskt deltagande i övningarna än under Northern Wind.

Även på anfallande sida är det gott mod och spinn på framgångar som gäller, även om man erkänner att en fritänkande motståndare är en utmaning.

Efter pressträffen pratar jag med överstelöjtnant Neil Berry och frågar om det är allmän artighet det där med motståndet, men det förnekas blixtsnabbt. Istället kommer en anekdot om ett tufft nattligt anfall mot ett svenskt förband, som trots att det ska ha lyckats var en utmaning.

Att samarbeta med andra länder, insikten att behöva varandra för att växa i styrka och att olika kompetenser som förs samman ger ökad effekt är genomgående oavsett om man pratar med en norrman, svensk, finländaren, britt eller amerikan. Övningen visar också hur långt samarbetet mellan Sverige och Finland kommit även på armésidan, där målet är att kunna uppträda tillsammans bortom fredstid. Inte minst är den logistiska förmågan en viktig signal. Att kunna transportera den stora mängden fordon, materiel och soldater är inget litet projekt.

När brigadgeneral Lervik får passningen från sin svenske motståndare om klädsel till avslutningsmiddagen, och om det blir orange fängelsedräkt syns en kort förvåning innan svaret kommer blixtsnabbt. "I uniform så klart, Boden är mitt anfallsmål så dit ska jag".

Nästan 5000 svenskar och finländare tänker se till att det inte blir verklighet.