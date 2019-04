Oksanen: Det behövs fler deltidsbrandmän för att klara framtidens kriser

Dessutom sitter parterna just nu i förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för deltidsbrandmännen. Det förra från 2017 utlöste stor besvikelse hos många anställda.

Kombinationen med för få deltidsbrandmän och missnöje med villkoren bidrar till att göra det svårare att rekrytera. Samtidigt visade sommarens skogsbränder i Hälsingland, Jämtland och Dalarna vilken viktig roll som deltidsbrandmännen spelar. Vid långa pågående kriser som sker på flera platser samtidigt räcker dagens resurser inte till.

Förutom att höja statusen, genom att SKL måste skjuta till reella löneökningar, handlar det också om villkoren för tjänstgöring. Att vara deltidsbrandman innebär att du måste ha en arbetsgivare som kan släppa dig utan förvarning när larmet går. Du måste bo och jobba nära utryckningsstationen. Tiden som läggs på deltidsmannauppdraget måste hittas i skarvar mellan det vanliga jobbet och övriga livspusslet.

Det här har arbetsgivaren SKL börjat inse och det är välkommet att kommuner hittar fler flexibla lösningar. I vissa kommuner får kommunalanställda deltidsbrandmän inget löneavdrag från sitt vanliga jobb under den första timmen som de är på uppdrag. Detta borde vara regel hos alla offentliga arbetsgivare.

I år har säsongen för gräsbränder och skogsbränder gått ihop samtidigt.

Samtidigt visade sommarens skogsbränder vilken långvarig stress som krisberedskapssystemet kan ställas inför. I år har säsongen för gräsbränder och skogsbränder gått ihop samtidigt. Det kan bli ännu en lång och svår sommar. Samtidigt bygger Sverige åter upp sitt totalförsvar. Den civila delen beräknas kosta motsvarigheten 0,1 procent av BNP 2025, kostnader som går till ha personal, utbilda fler och lagerhålla resurser. I sammanhanget en billig försäkring för samhället.

Det finns all anledning att börja titta på civilplikten för att försörja totalförsvarets personalbehov. Tidigare utbildades brandmän för tjänstgöring bland annat på flygplatser. En återupptagen civilpliktsutbilning av brandmän skulle också kunna bli en rekryteringsbas för deltidsbrandmän.

De som inte kliver in på räddningstjänstuppdrag efter utbildningen skulle kunna vara placerade under länsstyrelsen för att mobilseras i samband med höjd beredskap. Helst med avtal som gör att de kan träda in redan tidigare på kriskedjan, som vid omfattande skogsbränder.

Det behövs nya sätt för att lösa morgondagens komplexa utmaningar. Det är hela samhällets angelägenhet, och det behövs att kommun, stat och privata arbetsgivare tillsammans med medborgarna tar sina respektive delar av ansvaret.

Ett första steg är skapa attraktiva förutsättningar för deltidsbrandmännen.