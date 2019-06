Oksanen: Är du beredd att betala priset för den Himmelska friden?

Bilden när en ensam människa med bara sin kropp stoppar en kolonn av stridsvagnar har blivit ironisk, i väst men inte i Kina. Bilden på den okände modige mannen som vi i väst känner som ”Tank man” är på Beijings gator för de flesta helt okänd.

Det kan vara värt att minnas studenterna som dog när du står i butiken och funderar på att köpa den senaste telefonen från kinesiska Huawei.

Eller så kan du skänka en tanke till Michael Kovrig och Michael Spavor och deras familjer. Det kunde ha varit du eller någon av dina kära ifall en svensk domstol fått samma fråga som en kanadensisk domstol.

När diktaturen slår till och tar gisslan spelar det ingen roll vem du är och varifrån du kommer, så länge det spelar diktaturens syften.

Att kanadensarna sitter i kinesiskt fängelse beror på att USA anser att Huawei brutit mot sanktionerna mot Iran. USA begärde att Kanada skulle utlämna Huaweis CFO Meng Wanzhou, och i väntan på beslut så häktade en kanadensisk domstol henne i december.

Meng Wanzhou är inte vem som helst i Kina, hon är dotter till Huaweis grundare. Var den kinesiska staten slutar och Huawei börjar finns det ingen klar uppdelning av. Det är inte som i väst. Kinesiska företag är inte fria från staten och staten har rätt att beordra företag att hjälpa Folkrepublikens underrättelseinhämtning. Huawei har dessutom sina rötter i Folkets Befrielsearmé och enligt The Times har CIA informerat sina västliga partners att företaget tagit emot finansiering från olika säkerhetsorgan i Kina.

Som ett på Kanadas häktning greps de kanadensiska medborgarna Kovrig och Spavor i Kina, anklagade för spioneri, bara några dagar senare.

Under ett halvår hölls de fängslade utan formell arrestering. I termen ”övervakat boende” rymmer sig något som är allt annat än vad vi tänker på i ett övervakat boende. Förhör upp till åtta timmar per dag, vistas i rum där lyset aldrig släcks och där man aldrig får se dagsljus, inget besök utomhus. En gång per månad har de i en halvtimme fått träffa kanadensiska diplomater berättar kanadensiska tidningen The Globe and Mail. Det ska jämföras med hur Meng Wanzhous tillvaro i Vancouver ser ut, där hon får bo i mångmiljonvilla och vistas fritt utomhus i staden fram till klockan 23 på kvällen.

Den här formen av behandling har även den av Kina kidnappade och fängslade svenska medborgaren Gui Minhai utsatts för.

”Att kliva in i cellen med 13 andra fångar vara väldigt intimiderande.”

I mitten av maj häktades kanadensarna formellt av Kina. Förbättringarna får betraktas som måttlig. I The Globe and Mail vittnar en annan kanadensare, Kevin Garratt, om vad han fick gå igenom när han flyttades till häktet och chocken att gå från isolering till häkte: ”Att kliva in i cellen med 13 andra fångar vara väldigt intimiderande.”

Det tog ett år innan Garratt fick träffa en advokat. Familjen fick han träffa först efter dom.

Kinas arroganta syn på fri- och rättigheter har också märkts allt tydligare även i Sverige. Kina använder länder som Sverige och Kanada som testbäddar för hur hårt man kan trycka och se vad som händer.

Det här drabbade ledarsidan på liberala Nerikes Allehanda och dess politiske redaktör Lars Ströman som läxades upp i ett öppet brev från ambassaden i förra månaden. Strömans brott enligt Folkrepubliken, att argumentera för Taiwans rätt att delta i världshälsoorganisationen WHO:s möte som observatör.

Förtal enligt Folkrepublikens ambassad som skrev: ”Vår intention är inte att blanda oss i den svenska pressfriheten men men vi protesterar tydligt mot mot alla som illvilligt förtalar Kina och skadar Kinas grundläggande intressen under förevändningen av pressfrihet. Kina tillåter inget översitteri eller förolämpningar. En som förolämpar andra förolämpar sig själv. Kina är ett land med lagar. Rättsprocessen och dess resultat när det gäller Gui Minhai måste följa relevanta kinesiska lagar, och ingen har rätt att lägga sig i. ”

Kina är inte ett samhälle där rättsväsendet är oberoende och fritt. De officiella kinesiska uttalanden att myndigheterna inte kan lägga sig i rättsprocesser är alltså ett skådespel som ska få oss spegeltänka att deras domstolar är som våra.

Det blir allt tydligare att Kina ökar sina fotavtryck i världen. Kombinationen av löften om en viktig marknad tillsammans med kommunistpartiets totalitära verktygslåda får används allt mer aggressivt. I tredje världen erbjuds länder lån som de aldrig kan betala tillbaka. I väst lockas det med affärsavtal och investeringar.

För små västländer med tydliga värderingar ringer alla varningssignaler. Om vi inte vill att rättsstaten och demokratiska värderingar ska offras på en selfie med Huaweis senaste mobil är det hög tid att låta våra idéer styra framför våra plånböcker.

Det finns all anledning för Kanada och Sverige att samla likasinnade mindre länder som både står för frihandel och mänskliga rättigheter för en gemensam politik. Det handlar inte bara om Kina, utan alla som utmanar den regelbaserade världen och demokratiska rättigheter.

De kommande årtiondena kommer att ha stor betydelse för vilken värld vi lämnar till våra barn. Är det en värld där Himmelska Fridens torg raderas ur medvetenheten eller en värld som står upp för mänskliga fri- och rättigheter, pressfrihet och demokrati. Oavsett om utmaningarna kommer från Kina, Ryssland, högerextremister eller jihadister.