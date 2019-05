Källström: Härligt med engagemanget, men kampanjen trampar snett

”UTAN BILEN STANNAR SVERIGE” ryter Moderaternas Facebook-sida. ”Gilla och dela för att stoppa bensinskatterna. Och rösta på vår toppkandidat till Europaparlamentsvalet – som kämpar för den svenska landsbygden!”

Visst är det härligt med Moderaternas nyvunna vurm för den svenska landsbygden. Engagemanget kommer vid en strategiskt rätt tidpunkt – problemet är bara att den riktas åt fel håll. Europaparlamentet har ingenting med nivån på den svenska bensinskatten att göra. EU har ingen beskattningsrätt överhuvudtaget.

Moderaternas snedsteg är en varken en engångshändelse eller förbehållet ett enskilt parti. Årets valrörelse inför europaparlamentsvalet har varit alldeles särskilt platt och innehållslöst. I den mån partierna har pratat sakpolitik har det i alltför hög grad rört sig om nationella frågor. Både till höger och vänster har sakpolitiken ersatts av för höga brösttoner och snack om ”värderingar”.

Kanske har alla de svenska partierna anlitat samma PR-firma. Strategin, oavsett partifärg, går ut på att vi står inför ett val mellan Ont och Gott (där just det egna partiet är ljuset som ska resa ned med sina kloka och rediga åsikter till ett mörkt Europa). Som Kristdemokraterna, som vill ha ett ”lagom” EU med ”rätt fokus”. Det betyder förstås ingenting i sak, men är ett smidigt sätt att slippa tala om EU-frågor. Vilket för övrigt verkar vara en taktik hos partiet, med tanke på dess toppkandidats svårigheter med att skilja på EU:s och den svenska statens befogenheter.

I SVT:s kandidatutfrågning framhärdade Sara Skyttedal att vi måste ”åternationalisera” regionalpolitiken och att det ”är betydligt bättre att nationella politiker bedömer vilka behov som finns i Norrlands inland, vilka infrastruktursatsningar vi ska göra för att få hela vårt land att leva”. Man skulle alltså kunna tro att det sitter ett gäng brysselbyråkrater och pekar ut om de regionala stöden ska gå till Tensta, Tänndalen eller Tibro. Men fördelningen av EU:s regionala stöd ligger på svenska Tillväxtverket och inte hos något organ inom EU.

Likaledes är det lika säkert som amen i kyrkan är att en moderat kandidat fiskar röster genom att säga sig kämpa för det svenska snuset. När nu inte Den Stora Snuskämpen (och väderkvarns-fightern) Christofer Fjellner ställer upp för omval, har Moderaternas kandidat Jörgen Warborn (med stor chans att komma in i parlamentet) tagit över facklan. Han vill ner till Bryssel med agendan att ”kämpa för svenskt snus i hela EU”. Vad hans väljare kanske inte vet är att tobaksdirektivet inte kommer att omförhandlas under kommande mandatperiod (och antagligen inte under mandatperioder efter det, heller). En parlamentariker med snus-fokus kommer att vara totalt poänglöst under överskådlig framtid.

För att slippa lika trista valrörelser framgent bör den kloke europaparlamentsväljaren undvika att kryssa kandidater som hemfallit åt tomma plattityder och rena vilseledande påståenden. Så vem ska man rösta på? Det finns små ljusglimtar på flera partiers valsedlar. Gustaf Göthberg (M) framstår som en riktig europé och kunnig på utrikespolitik.

Emma Weisner (C) är ingenjören som vore en tillgång för parlamentet i energifrågor. Och vill du hemskt gärna göra ett ”värderingsval” som ligger så i tiden bör krysset riktas till 85-årige Hadar Cars (L) - dåvarande Folkpartiets förste europaparlamentariker och pådrivande för att Sverige skulle gå med i EU.