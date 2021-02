LBK greppade de absolut sista halmstråna– här Bandysurrs allsvenska spaningar: "Måste gå rent"

LIVE: I detta flöde hittar du alla matcher som Bandypuls sänt från allsvenskan

Spaningar

► Ja, då var det klart även i teorin då att Örebro SK spelar elitseriebandy kommande säsong. Detta kan man väl lugnt säga är välförtjänt då Örebro inte har tappat en (!) enda poäng hittills under säsongen!

Otroligt imponerande.

Jag tror ÖSK kan bli en jobbigare nykomling att möta än många andra lag som tagit steget upp till elitserien de senaste åren. Visst, AIK är ett speciellt fall, och att jämföras med dom vore inte särskilt schysst. Men det går inte att jämföra detta Örebro med lag som Tellus, Åby och Frillesås när dom kom upp heller. ÖSK är ett ganska komplett lag, med en helt annan spelidé än de övriga lagen. Det är klart att ''försöka'' spela bandy mot vissa lag i elitserien kan slå väldigt hårt, men jag hoppas och tror att man verkligen ger det en ärlig chans kommande säsong.

LÄS MER: ÖSK-tränarna tagna efter avancemanget: ”Helt sjukt, helt magiskt, hade aldrig trott på det här”

SE ÄVEN: Här anländer ÖSK-hjältarna till Örebro efter avancemanget – firade med fansen

► Snacka om att det var två tunga uddamålssegrar Rättvik tog i helgen. Det var faktiskt ett tag sedan Rättvik stod för en riktigt bra insats, därför är det otroligt starkt att poängen fortsatt har rullat in. Michael Pettersson fick måla i båda matcherna efter att ha gjort en övergång från Borlänge, jag tror det kan bli ett viktigt tillskott i slutskedet för laget.

► Vad var det egentligen som skedde i Slättbergshallen i fredags? 4–2 Gripen i halvtid blev alltså 11–5 Örebro vid slutvisslan. Jag var helt säker på förhand att Gripen skulle ta hem den där matchen och att man var råtaggade, men andra halvlek är nog bland det sämsta jag sett. Snacka om punka. Nu måste man upp på hästen direkt mot Åby/Tjureda senare i veckan, annars så kan detta bli väldigt obehagligt för Gripen.

► Ja just det. Kan vi inte begrava myten som egentligen kanske inte finns, men jag läser om den då och då på sociala medier och jag blir lika chockad varenda gång. DET GÅR INTE ATT KOMMA NER TILL ALLSVENSKAN OCH HA NÅGON J*VLA LEKSTUGA!

Det har spelat ruggiga spelare genom åren i serien utan att ha haft någon stuga. Vissa enstaka matcher kan ju såklart enskilda spelare ha lite stuga, men det kan många ha även i elitserien när man har sin dag. Ändå verkar vissa tro att det sker på automatik när man kliver ned till allsvenskan.

"Han hade gjort vad han velat där" - Nej, nej, nej. Det funkar inte så. Robin Öhrlund är säkert seriens bästa spelare, det tror jag med, men någon lekstuga på egen hand? Nej, det tycker jag att 0+0 gånger två är ett tydligt tecken på även fast det är ett väldigt litet sample size.

Nej, lirarna i den här serien förtjänar mer respekt än så. Ring mig när Erik Pettersson kliver ner, så jag för en gångs skull kan slå mig ner och på allvar ens tänka på den här trötta jävla saken.

► Grymt imponerande av Tillberga att åka till Falun och slakta BS på Lugnet. Av de fem återstående matcherna för Tillberga får tre klassas som riktigt tuffa, men Tillberga kan fortfarande nå dom där 30 poängen jag tjatat om hela säsongen (31). Så om coach Thomas "Pinno" Engström hade ställt frågan likt Jim Carrey i den fullständigt briljanta filmen Dum & Dummare; ''So you're telling me there is a chance", så är svaret JA, det är bara att öka Tillberga.

► Både Ljusdal och Åby greppade de absolut sista halmstråna i helgen med varsin fin skalp. Sjukt ändå att jag inte skrivit en rad om Jonas Pettersson under säsongen, men ändå är det han i vanlig ordning som toppar skytteligan när det börjar dra ihop sig. I hälarna har han bland annat Adam Rudell som har kommit igång ordentligt på slutet. Ljusdal måste gå rent de fyra omgångarna som återstår och Åby måste gå rent deras fem sista matcher för att ha chans på kvalet. Inga lätta scheman heller..

► Kungälv gick förra veckan ut med målet att spela elitseriebandy igen om senast tre år.

Tre år!

Det tror jag är en omöjlighet med dagens status och den ungdomsverksamhet som bedrivs. Men det är kul att man sätter höga mål och att man vill göra något åt det här förfall som Kungälv ändå har blivit. Förutom elitserien vill man även inom den treårsperioden ha klivit in i en helt ny hall.

Positivt.

Därför kändes det lite sorgligt att se dem ett par dagar senare återigen åka på storstryk med 0–9 på Skarpe Nord...

► Boltic vann den sista (?) matchen någonsin på en av bandysveriges mest klassiska arenor, Tingvalla. Det måste ha varit oerhört skönt och viktigt för Karlstadslaget. Även fast det som alltid är sorg när man ska lämna något som varit kärt en lång tid, så är att flytta in i en hall precis det som Boltic behöver. Frågetecknet skrev jag för att det egentligen återstår en hemmamatch... den är dock mot Kungälv som inte lär dyka upp...

DET GÅR INTE ATT KOMMA NER TILL ALLSVENSKAN OCH HA NÅGON J*VLA LEKSTUGA

Framåtblicken

► De matcher jag främst ser framemot i veckan är nog Åby/Tjuredas hemmamatcher mot Gripen och Tillberga. Dessa kommer bli EXTREMT viktiga för elitkvalracet. Inte bara för dom tre lagen, utan även för Rättvik, Ljusdal och Kalix.

I övrigt tror jag det kan bli en bra match i Katrineholm när Ljusdal gästar. Katrineholm vann förra mötet mellan lagen och här tycker jag det luktar mål lång väg i en match mellan två väldigt framtunga lag. Spänn fast er.

Här hittar du vilka matcher som livesänds hos Bandypuls från allsvenskan fredag, lördag och söndag vecka fem.

Veckans spelare

► Det är lätt att stirra sig blind på Örebros offensiv, men i ärlighetens namn har nog defensiven varit lika bra. Sebastian Eriksson är gubben som styr där bak och är även lagets kapten. Det är ju bara ett måste att ha gett honom utmärkelsen någon vecka, och då passar det väl perfekt nu när avancemanget är säkrat! Grattis Sebastian.

TIDIGARE SPANINGAR

► 26 januari: Bandysurrs allsvenska spaningar – så slutar toppstriden och forna elitserielaget sågas: "Stekta ur racet nu"

► 19 januari: Domarsåg, talanghyllning och stjärnans roll – här är Bandysurrs allsvenska spaningar: "Kan spela med egen boll"

► 12 januari: Talanghyllningen och racet bakom ÖSK – här är Bandysurrs allsvenska spaningar: "Köper gärna aktier i den karriären"

► 5 januari: Dalabråket, kaosmatchen – och en serieledare som ska få bekänna färg

► 29 december: Toppstridens underskattade outsider och laddade rivalmötet: "Inte så mycket kärlek"

► 22 december: Gratispoäng ska delas ut – men få tiopoängare skulle ges om bandy var en bedömningssport

► 15 december: Besvikelse över den otäcka tacklingen – och han hade platsat i åtta elitserielag

► 8 december: Gubbens ärlighet och då kan Åby boka liftkorten – här är Bandysurrs spaningar: "Något måste hända"

► 1 december: Storskrällen och liraren som dominerar – Bandysurrs allsvenska spaningar: "En ruggig offensiv"

► 24 november: Säsongspremiär för Bandysurrs allsvenska spaningar – kräver svar: "Annars kan det landa i parodi"