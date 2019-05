LÄSARTEXT: Ymse, det passar oss helt perfekt!

Kören har nu sjungit i över tio år och sjunger med glädje vidare. Vi har ett unikt körkoncept som även innehåller delar av mindfulness. Vår strävan är att släppa taget om en stressig vardag för att koncentrera oss på att vara i nuet, sjunga och känna glädje!

Helt nyligt hade kören sin vårkonsert, Ymse vår, med den exklusiva kakbuffén som består av ett 30-tal olika sorter. Ur repertoaren: Crazy in love, Without you, Älska mig , Håll om mig och Time to say goodbye . Den 6 juni uppträder kören vid Nationaldagsfirandet vid Lökagården i Alfta.

Maria Öst-Backa