LÄSARTEXT: Välbesökt valborgsfirande i Iggesund

Hälsinge Kaninhoppare visade upp sina kaniner som hoppade hinder, Bågskytteklubben visade bågar och sålde kokosbollar, End of Summer, arrangörerna av sommarens stora bilträff på Ankarmon, visade upp fina bilar och sålde tröjor. Iggesunds IK stod under kvällen för minigolf, hamburgare, varmkorv och popcorn och Ankarmons servering var välbesökt under hela kvällen. Populärt bland de yngre barnen var fiskdamm och ansiktsmålning, tipsrunda och utklädda barn som delade ut godis. Tyvärr så blev deltidsbrandkårens deltagande med brandbilen kortvarigt, då larmet gick och de måste skynda iväg.

Intresseföreningen informerade i sitt tält om kommande arrangemang i Iggesund och den som ville fick chans att snurra på chokladhjulet och vinna gratis medlemskap för ett år. Intresseföreningen sålde också lotter och delade ut sitt eget stipendium, Guldmyran, som varje år går till en person eller förening som gjort något bra för Iggesund. I år gick Guldmyran till Torbjörn Bodare, som under hela sitt liv arbetat idogt med föreningslivet i bygden, då han varit aktiv i ett trettiotal olika föreningars styrelser och flera kyrkoverksamheter. Han har även, genom att samla bilder och historier om gamla tiders Iggesund, sin släkt- och emigrantforskning, studiecirklar och bruksvandringar varit till stor nytta för Iggesund och ortsborna. Guldmyran är designad och skapad i keramik av konstnären Barbro Wahlqvist, Iggesund.

Kvällens vårtal hölls av Niklas Paulsson, Iggesundsbo som är djupt engagerad i föreningslivet, skolan och deltidsbrandkåren. I sitt tal betonade han hur viktigt det är med engagemang och att hjälpas åt med mottot ”Tillsammans är vi starka”. Valborgskören sjöng vårsånger under ledning av Börje Ring på dragspel och Torsten Wallén på bas.

Scouternas fackeltåg tände majbrasan, som trots det torra vädret fick Räddningstjänstens tillåtelse att brinna, då inget eldningsförbud utfärdats. Kvällen avslutades med bandet Monark, tre unga killar från Hudik som spelade rock på scenen.

Christina Bodare, sekreterare Iggesunds Intresseförening