LÄSARTEXT: Tv sänder fyra gudstjänster från Edsbyn

Vid två tidigare tillfällen, 1979 och 1993, har det sänts tv-gudstjänster från Edsbyn. Vid båda dessa tillfällen var det ekumeniska gudstjänster som direktsändes från Missionskyrkan.

Även denna gång blir det ekumeniska gudstjänster med deltagare och medverkande från Svenska kyrkan i Alfta-Ovanåker, Salemkyrkan, Voxnadalens fria församling, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén, Smyrnakyrkan, EFS-föreningen och Missionsförsamlingen.

Under helgen 12–14 april var ett inspelningsteam från produktionsbolaget ON Q AB på plats i Pingstkyrkan, Edsbyn. För SVT:s räkning spelades det in i olika omgångar: dels de talade inslagen som predikan, textläsning, vittnesbörd, barnruta, mötesledning och förbön, sedan sång- och musikinslag av körer, sånggrupper och solister. Slutligen på söndagen i en fullsatt Pingstkyrka inspelades all församlingssång.

Alla dessa olika inslag och programpunkter är alltså förinspelade och sedan ansvarar produktionsbolaget för klippning, redigering och sammanställning av materialet.

Resultatet blir fyra gudstjänster à 45 minuter som Sveriges Television kommer att sända på SVT 2 under fyra söndagar i juni.

Predikanter är i tur och ordning Gunnar Rabenius, pastor i Missionskyrkan, Jacob Axelsson, pastor i Pingstkyrkan, Lena Wängmark, kyrkoherde i Alfta-Ovanåkers församling och Håkan Holmsten, pastor i Voxnadalens fria församling.

För sång- och musikinslagen svarar ett lovsångteam, kyrkokören, sånggruppen Nova, kören Celebrate, sånggruppen Little Old Home Town Band, Fiolspelare, samt solisterna Jennie Eriksson, Martin Eliasson och Christer Stenberg.

Diplomorganist Staffan Krafft spelar till församlingssången, där vissa av psalmerna och sångerna förstärks av trumpetmusik. Tord Berbres m fl. sångare och musiker leder församlingen i två sånger av Calle Öst, Edsbysonen som på sin tid reste land och rike runt som sångarevangelist.

Gunnar Rabenius, pastor i Missionskyrkan, Edsbyn