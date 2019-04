LÄSARTEXT: Studiecirkel i litteratur firar 46 år

– Vi läser nordiska skönlitterära författare, även baltiska och emellanåt nobelpristagare. Det vi inte läser är deckare, thriller, science fiction eller fantasy. De är inte aktuella så länge jag ansvarar för cirkeln, säger Marianne Kivimäe, cirkelledare och tidigare bibliotekarie.

Studiecirkeln låter en deltagare i taget välja bok som ska läsas. Den som har valt bok fungerar som samtalsledare. Hen har läst in sig en smula på författaren, letar reda på några recensioner och så vidare.

– Det handlar inte om några omfattande förberedelser, men samtalsledaren ger en start för resonemangen och samtalsledaren ”håller ihop” det hela, så vi inte hamnar i rent bludder, säger Marianne Kivimäe.

Studiecirkeln har möte cirka en gång per månad under terminerna och träffas under två timmar i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Hudiksvall. Cirkeln har ett åldersspann 50–90 år, med övervikt för pensionärer, berättar hon.

Studiecirkeln startade 1973 av rektor Åke Engberg. Sedan 2013 är Marianne Kivimäe cirkelledare.

Jörgen Bengtson

Följande verk och författare har ingått i cirkeln de senaste åren:

2019

Århundradets kärlekskrig av Ebba Witt-Brattström Solidärer av Anna Jörgensdotter Simma med de drunknade av Lars Mytting Två systrar av Åsne Seierstad

2018

Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen Där vägarna möts av Tommi Kinnunen Nocturner av Kazuo Ishiguro Swede Hollow av Ola Larsmo De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell Kåda av Ane Riel Spådomen av Agneta Pleijel

2017

Mitt första liv av Bodil Malmsten

Beckomberga Ode till min familj av Sara Stridsberg Jazz av Toni Morrison Min kamp 1 av Karl Ove Knausgård De oroliga av Linn Ullman Himmel och helvete av Jon Kalman Stéfansson Riktiga Elsie av Elsie Johansson Min katt Jugoslavien av Patim Statovci Brobyggarna av Jan Guillou

2016

Is av Ulla-Lena Lundberg

En av oss sover av Josefine Klougart

Och allt skall vara kärlek av Kristian Lundberg Sömnlösa, Olavs drömmar och Kvällning (trilogi) av Jon Fosse Kriget har inget kvinnligt ansikte av Svetlana Aleksijevitj Med sina läppars svalka av Theodor Kallifatides Havsmannen av Carl-Johan Vallgren Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg