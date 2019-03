Läsartext: Stort intresse för studiebesök på Färila sågverk: "Total sanering väntar när det brandskadade timret sågats färdigt"

Sågen är nu mitt uppe i arbetet att såga det brandskadade timret från Mellanskogsmedlemmars och Sveaskogs skogar runt Kårböle. Intresset var stort, omkring 110 av Mellanskogs medlemmar, från hela Hälsingland, hade hörsammat inbjudan och samlades förväntansfulla utanför såghuset vid 17-tiden. Där gjordes en indelning i fyra grupper som ledsagades av personal från Setra Group som äger sågen. Setra ägs i sin tur av Mellanskog och Sveaskog samt några privata intressenter.

Besöket var uppdelat på fyra stationer; sågen, justerverket, information från Mellanskog samt information från platschefen Mattias Forslund.

Vid sågen fick besökarna kliva in i rummet varifrån hela såglinjen styrs och övervakas av en person med hjälp av flertalet knappar och reglage samt bildskärmar. Därefter gick gruppen längs med hela såglinjen och kunde med egna ögon se hur stocken förvandlas till plankor och brädor.

Justerverket är helt automatiserat, två kameror fotograferar varje plankas alla fyra sidor och en dator fattar blixtsnabbt beslut om hur plankan ska kapas i varje ände för att få ett maximalt utbyte vad gäller kvalitet och längd.

Läs också artikeln: Ögonblick från branden i Enskogen blev till årets reportagebild: "Väcker många känslor"

Vid den tredje stationen informerade ordförande för Mellanljusnans skogsbruksområde, Magnus Ståhl, med hjälp av tjänstemännen Joakim Larsson och Jonas Schröder. Man visade en tidslinje över Mellanskogs insatser under och efter de förödande skogsbränderna runt Kårböle i somras.

Slutligen berättade Färila sågverks platschef, Mattias Forslund, om det arbete som gjorts under och efter branden för att kunna ta emot och såga brandskadat timmer. När sågningen är klar, vilket beräknas ske under april, återstår en fullständig sanering av hela sågen för att få bort allt sot som ligger som en hinna över all utrustning och alla golv.

Kvällen avslutades vid 20-tiden och många besökare tackade för en trevlig, intressant och lärorik kväll.

Lars Rolfhamre