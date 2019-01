Läsartext: SM i orientering 2019 arrangeras i Hälsingland

Först ut är sprint-SM som genomförs i centrala Hudiksvall och arrangeras av Forsa OK, Hudiksvalls OK, Ljusdals OK och OK Dellen den 30 maj till 2 juni, under kristi himmelfärdshelgen.

Planeringen har pågått under en längre tid och nästan hela staden är avlyst område sedan två år tillbaka för tävlande och ledare. Sprint är en ganska ny distans jämfört med den traditionella skogsorienteringen, men bjuder även den på utmaningar som kräver vissa specialiteter hos löparna.

Framförallt gäller det att ta snabba beslut av vägval i hög fart. Och då gäller det att hinna se alla detaljer som påverkar vägvalet, allt från underlaget och ej passerbara hinder.

Torsdagen är en ankomstdag och på fredagen är det kval för den individuella sprinten samt en publiktävling i medeldistans i skog. På lördagen är det final individuell sprint och därefter får publiken utmanas på samma banor som elit i form av öppna banor. Ungdomar erbjuds också att tävla. På söndagen avslutas arrangemanget med sprint-stafett för alla deltagande SM-klubbar, men även här bjuds publiken att springa stafett på samma banor.

- Vi är riktigt taggade för vårt kommande uppdrag att kunna leverera ett SM-arrangemang, med högsta kvalité på både banor, arenor och service, så de tävlande känner att detta blir ett minne för livet. Och gärna kommer tillbaka till våra framtida evenemang, säger tävlingsledaren Lars Eklund.

Helgen därpå, 6 till 9 juni, står Alfta-Ösa OK värd för Ultra-SM och Veteran-SM tillsammans med Edsbyns OK. Tävlingarna arrangeras samtidigt som den traditionella ÖSA-träffen som vanligtvis drar över 1 000 deltagare från hela Sverige. Ett riktigt späckat program även där då det även ingår traditionsenligt fisketävling, danskurser, berättarkvällar och såklart "Krogen i skogen" där kolbullar står högst på menyn. I år blir arenan kring gammelhomna, sydväst om Edsbyn.

- Det är inte lätt att få arrangörer till SM-tävlingar och vi i klubben har så mycket arbete kring vår Ösa-träff, att skulle inte Svenska Orienteringsförbundet stödja att vi samarrangerar dessa tävlingar, så hade vi aldrig kunnat tacka ja, säger tävlingsledare Kaj Hoof.

Kommande SM-tävlingar är långdistans 14-15 september i Segersta, medeldistans och stafett den 20-22 september i Söderhamn samt Pre-O 27-29 september i Bollnäs.

Catherine Vennberg/Läsartext