Läsartext: Rebeckalogen ger en stor gåva till Ljusdals Ridklubb

Risken är stor att flera ridklubbar i landet kommer att vara tvungna att lägga ner sina verksamheter under det närmaste året på grund av kraftigt höjda foderpriser efter sommarens torka. Under det närmaste året beräknas priset på foder för Ljusdals Ridklubb att öka med ca 7000 kr per månad! Det är en extra kostnad som belastar en redan hårt ansträngd ekonomi i ridklubben.

Rebeckalogen R31 Andrómeda har samlat in pengarna genom att arrangera ett välgörenhetsevenemang i Odd Fellows vackra lokaler där medlemmarna och allmänheten bjöds in till ”Kafferep för Välgörenhet”. Besökarna erbjöds en kakbuffé av sällan skådats slag. Våra medlemmar lade ner sin själ i att baka sina favoritkakor och lånade ut sina finaste kaffeserviser, dukar mm. De insamlade medlen går oavkortat till välgörenhet. Det blev en stor succé och evenemanget samlade in 32 768 kr som nu har lämnats över till Ljusdals Ridklubb.

Ingela Lenz/Läsartext