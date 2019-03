Läsartext: PRO:are förkovrade sig i vinkunskap

Vid första träffen fick deltagarna lära sig om vinets historia som har sitt ursprung i Georgien. Vinet var under långa tider en viktig handelsvara tillsammans med olivoljan. Sverige är ett mycket välutbildat land när det gäller viner och bolaget håller ett välsorterat lager av beställningsbara viner från många länder.

Anders gick igenom framställningsprocessen och svaveldioxinets del i produktionen. Ekologiska viner och naturviner är nya trender för många. Flaskorna får i allt större utsträckning skruvkorkar vilket är en fördel många gånger. Anders informerade om olika smaker, dofter och färger på viner och gick sedan in på träffens fyra sorters karaktärer. Vilket vin som passar till vilken maträtt var också intressant. Priserna på vinerna varierade och vid sammanfattningen framkom att det dyraste vinet inte föll de flesta på läppen, inte heller det billigaste.

Den andra träffen handlade om mousserande viner och champagne. Anders berättade om den äkta champagnens historia i landskapet Champagne i Frankrike. Deltagarna fick lära sig hur processen går till för att få fram champagne, tillsatser, tappningen på flaskor och en speciell metod för korkningen med en grimma utanpå korken och som sedan kräver en vridning på sex halvvarv för att kunna öppnas. Speciell och den finaste korkkvaliteten sätts längst in mot champagnen. Bra champagne kan lagras upp till 20 år i mörkt och svalt utrymme. Viktigt är att hålla flaskorna lutande när champagnen öppnas och att göra det t ex via en fallskärmsmetod och ta hjälp av en handduk rekommenderas.

Fyra olika mousserande viner presenterades varav den första var en Pinot Noir champagne. Därefter fick deltagarna information om ytterligare tre mousserande viner från olika länder. Doften, färgen bubblorna och smaken jämfördes och vars och ens tycke och smak gjorde att bedömningen om vem som var bäst näst champagnen blev olika.

Gruppen tackade Anders för intressanta och lärorika kunskaper om olika viner och kunskaperna kommer väl till pass framöver i samband med helger och födelsedagar. Anders lovade att återkomma till hösten och då lära medlemmarna med om röda viner.

Maj-Britt Norlander