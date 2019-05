LÄSARTEXT: Nu drar Hittaut igång i Bollnäs och Ovanåker

Hittaut finns nu på närmare 50 orter i Sverige.. En av de nya orterna är Bollnäs och den 13 maj var det premiär i samband med Kart o Hoj. Därefter startar Ovanåker på onsdag 15 maj - så efter det finns det många checkpoints att leta och platser att upptäcka i våra kommuner. Invigningen sker även i samband med årets första Kart o Hoj, som är en populär och och årligen återkommande aktivitet i Bollnäs. Cykla en fin bana på cirka en mil i Bollnäs. Nytt för i år är att Kart o Hoj använder sig av Hittaut-checkpoints som kontrollpunkter, så är du med på Kart o Hoj så har du ävent tagit dina första Hittaut-checkpoints! Totalt sett finns 150 checkpoints utplacerade på olika platser i Bollnäs kommun, så det finns mycket att upptäcka för den som vill komma ut och röra på sig. I Ovanåker drar Hittaut igång på onsdag. Förra året hade Hittaut Ovanåker närmare 1100 registrerade deltagare i åldrarna 2-91 år som tillsammans tog över 35 000 checkpoints. En stor succé med andra ord! Den 15 maj startar årets Hittaut-projekt i Ovanåker. Där invigs projektet vid Furans förskola / Nordanå motionscentral i Alfta. Invigningen arrangeras i samband med World Orienteering Day som Alfta-Ösa OK genomför denna dag för alla skolbarn i Alfta med omnejd.

På kvällen den 15 maj har vi kartsläpp i Edsbyn. Där får du ytterligare en chans att hämta årets karta och träffa funktionärer. Årets checkpoints finns i Voxna, Pålsbo, Edsbyn, Viksjöfors, Alfta och Svabensverk. Totalt 110 stycken unika platser att upptäcka även detta år. I Bollnäs är det Rehns BK, Vallsta SK och Segersta OK som står bakom arrangemanget och i Ovanåker är det Alfta-Ösa OK tillsammans med Edsbyns OK som håller i trådarna. Målet är att göra sporten orientering mer lättillgänglig samt sprida de detaljerade kartorna på ett nytt sätt.

Papperskartan är ett stort värde och intresserar en stor målgrupp. Genom att även göra kartan digital och möjlighet att "orientera" via appen Hittaut har man även hittat en ny målgrupp – vilket har gjort Hittaut till en uppskattad aktivitet både bland yngre och äldre deltagare. Eller som en perfekt familjeutflykt. Andreas Davidsson