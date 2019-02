Läsartext: Musikskolans elever rockade loss på Unitis scen

På onsdagskvällen den 20 februari stod elever från Musikskolan i Ljusdal på Unitis scen. Rock var temat, och för publiken blev det på bästa sätt tydligt vilket brett koncept “rock” är.

“Just a girl” av No Doubt och Beyoncé-hiten “If I were a boy” var bara två av de låtar som publiken fick njuta av under kvällen.

Musikskolan ordnar flera olika arrangemang varje år, allt från jul- och vårkonserter till kvällar som denna – och mer inofficiella tillställningar som elevaftnar för föräldrar och syskon.

– Jag är väldigt glad för den här kvällen för elevernas skull, och för att vi fick chansen att visa upp de samarbeten som vi kämpar så hårt för att få till inom Musikskolan. Jag är också glad att vi fick möjligheten att vara på Unitis. Det är en sådan bra plats för denna typ av arrangemang, säger Karin Johansson, sånglärare på Musikskolan.

En av de elever som stod på scenen heter Gisele Mwiza. Hon kände sig glad efter sitt uppträdande.

– Jag känner mig lycklig, för musik är någonting jag älskar. Jag blir glad när jag får sjunga inför folk och vi blir alla modiga när vi ser att det kommer folk för att lyssna på oss.

Moa Åhs