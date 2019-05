LÄSARTEXT: Musikkafé för Lettland 

I 22 år har Birgitta arbetat ideellt med att samla in pengar till behövande i Lettland och särskilt i Daugavpils.

Birgitta hälsade välkommen och hon berättade lite kort om arbetet. Hon presenterade även kvällens gäster Ingela Söderlund och gruppen Six Voices.

Ingela började sitt framträdande med några countrysånger bl a I am going down to the river. Hon avslutade sin musikstund med Linblomman som Kjell-Åke Eriksson skrev vid ett speciellt tillfälle. Helt tyst i publiken men när refrängen kom sjöng alla med och massor av applåder följde.

I kvällens nästa framträdande var Six voices artisterna. Det är en grupp av sex personer tre kvinnor och tre män från Hudiksvalls och Ljusdalstrakten.

Jättefin stämsång och show. Deras repertoar är omfattande med många kända låtar, bl.a. Hårgalåten och Små människor. Före kaffepausen sjöng de mycket lämpligt I Love coffee I love tea och därefter samlades alla vid kaffeborden med härliga mackor och muffins.

Ett lotteri med fina vinster följde och Lena Persson och Bernt Söderström gick hem med högsta vinsterna.

Alla samlades igen och Ingela och Six Voices sjöng några låtar var.

Ingelas version av You are always on my mind och gruppens version av Swedanes Scandinavian Shuffle drog ner stora applåder.

Bo Johansson f d präst avslutade sedan träffen med en kvällsandakt.

Maj Anita Persson