Läsartext: Lyckad tävlingshelg för Hudiksvalls simsällskap

För Hudiksvalls simsällskap är Aquarena race i Söderhamn, en av de simtävlingar som återkommer varje år i tävlingskalendern.

Nu i helgen var det dags igen för tävlingar och i år representerades HSS av sex stycken simmare ur B och C gruppen: Viggo Reit, Gustav Hedin, Gustaf Sandström, Sebastian Pettersson, Linus Almberg och Anton Sölveskog. Det blev en lyckad tävlingshelg där HSS-simmarna startade i totalt 41 stycken individuella starter och simmade till sig nya personbästa tider i 21 av dessa. Anton Sölveskog lyckades under lördagen med bedriften att kvala in till Norrländska Mästerskapen i Umeå, då han simmade 50 meter bröstsim på fina 34,01.

Aquarena Race är en poängtävling där man för varje utförd gren får fina poäng efter hur snabbt man simmat i förhållande till det gällande världsrekordet. I gruppen för pojkar födda 2003-2004 lyckades Gustaf Sandström simma sig till en förstaplacering med hela 2033 poäng, tätt följt av Anton Sölveskog som hamnade på andra plats med 1998 poäng och Viggo Reit som slutade som femma med sina 1841 poäng.

I gruppen för pojkar födda 2005-2006 placerade sig Sebastian Pettersson på en sjundeplats med 1293 poäng, Gustav Hedin tog plats tio med 1059 poäng och Linus Almberg hamnade på plats nummer elva med 947 poäng.

Utöver poängtävlingen så genomfördes även två lagkapper, där Hudiksimmarnas fina simning räckte till guldmedaljer i båda.

Madeleine Hedin/Läsartext