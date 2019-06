LÄSARTEXT: Konfirmanderna i Färila satte sin personliga prägel på högtiden

Konfirmationen som sådan genomfördes i enlighet med den kyrkliga riten. Det som skilde denna konfirmation från det traditionella genomförandet, var att deltagarna själva hade fått sätta sin prägel på ceremonin.

Det hela började i vintras med den vanliga undervisningen i vad konfirmation är och betydelsen av riten. Veckan innan konfirmationen anordnade församlingspedagogen EllaMaria Berglund-Jonsson och prästen Mattias Haglund en kurshelg i Hamra församling och kyrka. Där fick de blivande konfirmanderna utforma sin del av akten. Det resulterade i ett genomförande med många fina inslag såsom ett samtal med Gud och en humoristisk men mycket tänkvärd lista med 15 punkter för att förbli olycklig. Konfirmanderna bjöd även på flera moderna sånger som t.ex. True Colors och Every Breath You Take.Efter konfirmationen, välsignelsen och nattvardsgången, erbjöds även församlingen att ta emot nattvarden via två av konfirmanderna.

Årets konfirmander var få till antalet, men ledarnas engagemang var stort och lyste igenom i den välordnade ceremonin som var både tankeväckande och fylld av ljus och glädje. Konfirmationen var mycket uppskattad av både konfirmander och närvarande.

Kurt L. Rådlund