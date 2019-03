LÄSARTEXT: Kafémöte med linedance hos PRO

Lars Johansson och Marianne Holm har lett dansträningen för tio dansande damer under vintern och för första gången fick medlemmarna ta del av en härligt medryckande uppvisning.

Dansen är en rolig och energisk rörelseform som stärker hela kroppen och balansen. Linedance startade i USA på 70-talet och är speciell då man dansar på rad utan partner till bl a countrylåtar. Det var dansglädje i hela gruppen och det blev många olika steg och vändningar under uppträdandet. Hela Patricia fylldes av musiken och den ”nya” dansen. Det blev långa applåder när gruppen långsamt dansade ut.

Under nästa inslag ”Bästa maten för att behålla farten” informerade leg. dietist Barbro Karelius. Hon började med att uppmana alla att äta och inte banta enligt olika metoder. Barbro fortsatte att berätta om fetternas betydelse för upptagning av vitaminer, kolhydraterna som ger cellerna energi och är bränsle för hjärnan samt kostfibrer som är viktiga för bl a magen. Vitaminer och mineraler behövs för att bl a motverka infektioner, stärka benstommen, funktion i muskler och nerver.

Energibehovet hos äldre minskar med åren och för att stärka kroppen kan det vara bra att ta en D-vitamin och kalktablett särskilt under vinterhalvåret. Det är positivt att ha ett högt BMI när man är äldre och framför allt att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag. Tänk på tallriksmodellen och fortsätt att äta allsidig och varierande kost var Barbros rekommendationer innan hon avslutade med att avslöja att var och en äter 50 ton mat under sin livstid. Det blev en intressant och värdefull information och Barbro besvarade många frågeställningar från deltagarna.

Inger Wirth aktiverade medlemmarna med ett litet gympapass och en kaffevisa. Medlemmarna inbjöds därefter till en härlig kaffestund med Patricias goda smörgåsar.

Medlemmarna fick information om många kommande resor. Därefter förrättades ett lotteri med många spännande vinster. Mötet avslutades av ordförande som tackade skrivtolkarna och den nya kaffekommittén samt alla som deltagit i mötet.

Maj-Britt Norlander