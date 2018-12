Läsartext: Julen sjöngs in i Bollnäs kyrka

GE-klaven med Cantilenakören och solisterna Hanna Körner och Karin Mobacke har sjungit in julen.

Under söndagen den tredje advent fylldes Bollnäs kyrka vid två uppskattade konserter när julen sjöngs in. Publiken bjöds på skön och stämningsfull musik där temat änglar i ljus och mörker i juletid, iscensattes av körerna och de två fantastiska f.d. esteteleverna Hanna Körner och Karin Mobacke under ledning av Lena Rieback.

Barnkören Cantilena framförde sin repertoar med glädje och stor självsäkerhet. Publiken bjöds på fina solistinsatser som guldkantade barnkörens suveräna framträdande.

En röd tråd av ro och frid i juletid vävde samman de olika numren som på ett varierat sätt avlöste varandra. Soloinsatser varvat med kör samt även samtliga sångare i samma nummer, gjorde konserten varierad och den bjöd på mycket vacker musik. Hela konserten ackompanjerades av de proffsiga musiklärarna vid Kulturskolan respektive Estetiska programmet; Gun Albeman, Peter Degerfeldt, Lasse Bertilsson, Kristina Norevi, Mia Nordholm och Tom Rieback.

Några stycken värda att nämnas är inledningen som stämningsfullt framförde av GE-klaven tillsammans med solisten Hanna Körner. Det var Humming Corus ur Madame Butterfly som sjöngs i en nedsläckt kyrka upplyst endast av levande ljus. Fortsättningsvis framfördes två stycken av Händel, där Karin Mobacke bjöd på sköna toner ur Messias. Traditionella julpsalmer avlöstes av stycken framförda av ensembler ur kören. Körens egna suveräna solister Erik Skoglund och Johanna Nilsson framförde två låtar. Erik Skoglund sjöng Nu dör en sjöman av Andersson-Wij och Johanna Nilsson framförde Ängeln i rummet av Dahlgren tillsammans med en ensemble ur kören. Den så efterlängtade Adams julsång framfördes kraftfullt av solisten Hanna Körner tillsammans med GE-klaven. Avslutningsvis sjöng alla medverkande tillsammans i det bejublade slutnumret This Christmastide av Mc Cullog och Fraser.

Så kom julen sakta till oss, efter att GE-klavens traditionella julkonsert har framförts ännu ett år, med nästintill två fullsatta och bejublade konserter i Bollnäs kyrka.

Maria Dahlin