LÄSARTEXT: Internationellt ungdomsutbyte med tema migration i Ovanåker

Vårt kulturutbyte har tema migration. Det handlar speciellt om unga flyktingar som kommer till Europa och därmed behovet av att integreras socialt. Titeln på projektet "Diagonal for Culture" betonar vikten av kulturella aktiviteter, dansa för integration, främja den interkulturella dialogen, social integration och solidaritet via dans, upptäcka fördelar med en hälsosam livsstil (fysisk träning i dans och kroppsuttryck) samt att främja internationellt samarbete på ungdomsområdet.

Den här veckan som vi tillbringar på Viksjoforsbaletten är fantastisk, full av känslor och diskussioner om viktiga och mindre viktiga ämnen. Varje grupp förbereder en kväll när vi provar maträtter och sötsaker från ett visst land, och då lär vi oss också traditionella danser. Superkockar från Afghanistan presenterar sin matkultur.

Deltagarna integreras också under kvällen på bowlingbanan och under turen till Dansplats Skog där ungdomsutbytet presenteras. Varje dag förbereder vi en gemensam frukost samt planerar dansverkstäder där vi delar olika erfarenheter och kompetenser. Vi tillbringar kvällarna och dansar tillsammans, vi berättar historier om våra liv, vi går runt i området/närmiljön såsom Hogatan, Grängen, badplatsen, Viksjöforsvägen. Under utbytet utarbetar vi en danspresentation om ämnet migration som vi presenterar under Dansforum.

Katarzyna Pawlak, Långhed