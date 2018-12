Läsartext: Hennan PRO:s bjöd in till julmarknad

Vädret var inte det minsta jul-likt - grått och disigt med plusgrader - men marschaller och granris markerade julstämningen. Besökarna guidades upp till Väljegården av en marschall-upplyst väg. Däruppe fanns kransar, granrisfigurer, marschallhållare m.m och en fiskbil med allehanda produkter. Inne i försäljningslokalen välkomnades besökarna med glögg och pepparkakor. Där gavs också möjligheter att köpa lotter, som gav chans till mycket fina vinster. Vinsterna låg framme till påseende.

I anslutning till entrén fanns en kafé-verksamhet, där kaffe, te och skinksmörgås eller lussebulle och pepparkaka kunde inhandlas. Barnen kunde få festis. I försäljningslokalen fanns allt från julloppis,`` jarseost´´, keramik, design, hemlagat, handarbeten etc. Genom ett stort frivilligt arbete av föreningens medlemmar blev det hela mycket lyckat, och det blev ett utsökt tillfälle att återknyta gamla bekantskaper – träffas och trivas – under lättsamma former. Med själ och hjärta skapades ett fantastiskt arrangemang.

Kurt L. Rådlund