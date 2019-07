LÄSARTEXT: Handelsträdgården som försvann – och återuppstod 30 år senare som ett strövområde

Den tomten var fram till slutet av 1970-talet Hansons Handelsträdgård som var mitt barndomshem fram till mitten av 1970-talet. Stadsträdgårdsmästare Knut Hilmer Björn var ägare till den handelsträdgård som min farfar Edward Hanson förvärvade på mitten av 1930-talet.

Läs också artikeln om parken: Här är Hudiksvalls nyaste park – det blommar i återvunnet material

Min far Axel-Edward utvecklade trädgården, som förstorades och gjordes modern och blev en arbetsplats för upp mot 30 personer. I början av 1980-talet började efter en konkurs avvecklingen av hela handelsträdgården och Hudiksvall kommun köpte tomten.

Jag har under mer än 30 år sett hela tomten växa igen så mycket att jag på slutet inte kunde peka ut platsen där villan låg där jag växte upp med min farmor och farfar. Under 2017 och 2018 fick jag via Hudiksidan på facebook information och bilder om det strövområde/park som höll på att växa fram. Det kändes både kul och ärofyllt att få berätta om före detta Hansons Handelsträdgård för Naturskyddsföreningens medlemmar och övriga intresserade.

Jag hoppades såklart att det skulle komma ett antal personer och bland dessa få känna igen några ”gamla” bekanta. Det kom cirka 40-50 personer och bland dessa fanns flera bekanta, som bland annat Yngve Aronson, Carl Berlin och Karin Bylund som alla hjälp mig med bloggen ”I backspegeln med Hanson”. Där fanns min ”lekkamrat” Thomas Julin som hjälpte till med minnen ifrån trädgården. Där fanns också fyra konfirmationskamrater, två från realexamen och ytterligare några skolkamrater.

Det skall bli spännande att följa strövområdets/parkens utveckling, Kanske kan jag bidra med några informationsskyltar som placeras ut på lämpliga ställen.

Lennart Hanson