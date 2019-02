Läsartext: Hälsingetjejer spelade i TV-pucken

Gästrikland/Hälsingland - Västerbotten 2-0

Gästrikland/Hälsingland - Östergötland 0-4

Småland - Gästrikland/Hälsingland 2-0

Dessa resultat innebar att laget missade kvartsfinal spelen men fick spela om placeringarna 9-12 med följande resultat:

Gästrikland/Hälsingland - Göteborg 2-0 Medelpad - Gästrikland/Hälsingland 1-4 Gästrikland/Hälsingland - Uppland 1-0 efter förlängning.

Det innebär att laget slutade på en 9:e placering i turneringen som vanns av Södermanland.

Från Hälsingland deltog spelarna Agnes Kronberg, Alice Vest och My Nordström från Bollnäs IS och från Hudiksvalls HC fanns Tilde Wallner och Sofia Ljung i laget. Bland ledarna återfanns Per Ängvald.

Läsartext