Läsartext: Fullsatt när PRO hade countrykväll på puben

Drygt åttio medlemmar samlades när årets första pub-kväll hölls på The Bell. När alla bokat sig och beställt maten hördes sorlet och en härlig stämning spred sig.

Denna kväll underhöll Ingela Söderlund med temat countrysånger. Det blev många låtar på engelska som ” Country road” och ”Going down to the river” m fl. Efter en kort paus fortsatte Ingela med andra välkända låtar och det blev fullt ös i lokalen. Medlemmarna sjöng med i de kända refrängerna och sista timmen var det många som passade på att önska sina favoriter.

Mellan varven kom även några underfundiga och roliga historier. Ingelas repertoar verkade vara hur omfattande som helst vilket innebar att svensktoppsbitar, danslåtar samt Elvissånger blandades och medlemmarna fick upp stämningen så hela puben kom i gungning, vilket naturligtvis slutade med en rungande applåd.

Under pausen informerade reseledaren Ingegerd Nordlund om kommande resor och det blev även info om kommande aktiviteter.

Maj-Britt Norlander