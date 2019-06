LÄSARTEXT: Färila- och Losbor reste i skogsbrandens spår

Dagen började med samling vid Aborrtjärn där uppemot 20 medlemmar/sympatisörer hade anslutit för att fika och lyssna till Kent Simsson som på ett informativt och målande sätt beskrev brandförloppet och vad vi skulle få se under vår resa. Därpå klev vi in i bilarna och rullade ut i området för en resa på cirka 1,5 timme med kortare stopp för att se olika kalytor, markbrända områden samt områden med endast toppbrand. Även platser som vattenbombats från flygplan och platser där byggnader tidigare funnits samt blivande naturvårdsområden fick vi möjlighet att se under denna resa där Kent Simsson vid varje stopp svarade på frågor, informerade om brandförlopp och möjligheter till återväxt av skogen.

Resan avslutades uppe på Långsnåret där vi hade en fantastisk utsikt över stora delar utav brandområdet och kunde konstatera omfattningen av denna brandkatastrof.

Därpå följde uppsittning i fordonen igen och färden gick tillbaka till Aborrtjärn där Sven-Anders Nilsson stekte välsmakande kôlbullar till deltagarna som lät sig väl smaka efter en trevlig tur under en dag fylld av sommarvärme, bra diskussioner och trevlig samvaro.

Ulf Nyman