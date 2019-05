Läsartext. En månad kvar till sprint-SM i orientering – arenorna är fortfarande okända

Nu står arrangörsklubbarna Forsa OK, Hudiksvalls OK, Ljusdals OK och OK Dellen redo för att ta emot både löpare, ledare, tävlande publik och övrig publik till några fartfyllda tävlingsdagar i centrala Hudiksvall.

- Vi är nu inne i en intensiv period med bara en månad kvar. Nu måste allt vara färdigplanerat så vi kan fokusera på alla detaljer, säger tävlingsledaren Lars Eklund. - Vi räknar ner dagarna dag för dag nu.

Men viktigast av allt är att nu väntar arrangören med spänning på att se hur stort intresset är att anmäla sig till SM-tävlingarna. Kommer de stora favoriterna Jerker Lysell, Rehns BK och Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, världens bästa orienterare i sprint-distans att finnas med i startlistan? Men vilka blir de främsta utmanarna till dessa giganter på årets sprint-SM?

Men det är ju inte bara deltagare man vill ha till ett SM-arrangemang, utan också mycket publik som höjer stämning för löparna. Och då sprint-distanser arrangeras i centrala områden så finns större möjligheter att visa upp orienteringen för publik, jämfört med långt ute i skogen. Men det krävs också större försiktighetsåtgärder som arrangör.

- Vi kommer två veckor innan tävlingarna att skicka ut samhällsinformation till alla berörda fastighetsägare och boende inom det avlysta område, säger kommunikatör Catherine Vennberg. Bland annat information om att inga avstängningar eller trafikomläggningar kommer att ske, men att material, kommer att placeras ut där löpare kommer att passera, kanske precis utanför någons fönster.

- Vi välkomnar såklart alla att komma ut på stan och heja på Sveriges bästa orienterare, samtidigt som vi uppmanar att man som publik placerar sig så man inte blir ett hinder, avslutar Catherine. En detalj som är en utmaning för arrangörerna.

En annan utmaning för arrangörerna att locka publik, är att den exakta positionen för tävlingsarenorna ska vara okända för deltagare, ledare och publik fram till dagen innan arrangemanget. Så det är först då som informationen presenteras på arrangörens hemsida. Så lite hemlighetsmakeri krävs också för att arrangera ett svenskt mästerskap i orientering i sprintdistans.

Catherine Vennberg/Läsartext