Läsartext: Elvis på kafémöte hos PRO drog fullt hus

Han sjöng och spelade via sin musikanläggning vid två tillfällen. Rickard körde igång med härliga och medryckande ”Rock around the clock” som gjorde Bill Haley känd 1954 och som anses vara starten på rockmusiken. ”Love letters in the sand” med Pat Boone kom några år senare liksom ”Itsy bitsy teenie weeny...” och som blev en låt som Lill Babs och vi alla sjöng i början på 60-talet. Rickard fortsatte berätta om historien bakom låtarna som han sjöng vilket gjorde framträdandet intressant. PRO medlemmarna nynnade och gungade med i de kända låtarna från ungdomsåren.

I pausen serverade kaffekommittén kaffe och goda smörgåsar och det blev information.

Under den andra delen av underhållningen blev det i stort sett bara Elvis-låtar. Rickard började med att sjunga ”Cant help falling in love with you” och med en stråkorkester som bakgrundsmusik fick låten full effekt på publiken. Han fortsatte med att berätta mellan låtarna om Elvis liv både som sångare och skådespelare fram till hans död 1977, 42 år gammal. Elvis ”The King” uppträdde bara i USA och en av hans mest kända filmer är Blue Hawaii. Rickard slutade Elvistemat med ”O store Gud”. En annan känd svensk rocksångare som gick bort ifjol var Jerry Williams och till hans minne blev ”It started with a love affair” en hyllning och en passande avslutning. Medlemmarna applåderade högljutt och ordförande tackade för ett medryckande framträdande.

Mötet avslutades med ett rejält lotteri.

Maj-Britt Norlander PRO Hudiksvall