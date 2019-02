Läsartext: Elever i Söderhamn fick prova på British school day: "Roligt att alla hade skoluniform, det kändes lite som om vi hörde ihop med varandra"

På morgonen hade vi upprop som dom har i England. Det var viktigt att säga mrs/mr/miss till lärarna. Det var även viktigt att använda fraser som ”please” och ”thank you”. Lite senare hade vi ”Assembly” i skolans matsal där hela skolan sjöng ”We are the champions” och lyssnade på Storbritanniens nationalsång ”God Save the Queen”.

Inför den här dagen så hade vi kollat på engelska skolfilmer om hur det ser ut på en engelsk skoldag och tränat på olika fraser man använder.

Den här dagen skulle alla ha skoluniformer. Inte riktiga skoluniformer, men svarta och vita kläder. Många hade kavaj, skjorta, slips och fluga mm. Alla hade dessutom fina emblem på höger sida på bröstet. Emblemen hade vi gjort på sy-slöjden.

Vi fick ha debatt på engelska i klassen där några skulle vara för och några mot skoluniform. Det blev jättebra diskussioner. På musiklektionen sjöng vi låtar av The Beatles bl a: ”Here comes the sun”.

I slutet av dagen hade alla klasser afternoon tea. Sexorna hade bakat scones på hemkunskapen på Norrtull. Vi åt rostat bröd, skorpor, scones och kex med sylt och marmelad. Vi drack te med honung, socker och mjölk. Alla fick varsitt äpple också, men det blev många äpplen kvar.

Det var kul att ha en lite annorlunda dag och att testa på hur dom gör i andra länder, i det här fallet Storbritannien. Vi fick prata engelska istället för svenska på alla lektioner. Eftersom vi var ”tvungna” att prata engelska hela tiden förbättrade vi våra kunskaper i engelska. Det var roligt att alla hade skoluniform, det kändes lite som om vi hörde ihop med varandra. Det hade varit roligt att få ta med sig en lunchbox så som de har i England. Afternoon tea var nytt för en del elever och kul och mysigt.

Martin, Hugo, Anja, Edit och Malte (med hjälp av resten av 6A och 6B), Östra skolan, Söderhamn